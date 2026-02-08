SIA 看旺全球市場 半導體今年銷售1兆美元

經濟日報／ 國際中心／綜合外電

美國半導體產業協會（SIA）6日表示，受AI以及電腦晶片幾乎滲透到經濟各領域的推動，預計2026年全球半導體銷售額有望首次達到1兆美元大關。

SIA說，2025年全球半導體銷售額達7,917億美元，較前一年成長25.6%。隨著全球各大科技巨頭投入數千億美元興建AI資料中心，這股強勁的成長動能預計將持續至今年。

其中成長領先、同時也是最大的晶片類別是輝達（NVIDIA）、超微（AMD）與英特爾（Intel）等生產的高階運算晶片。這類產品2025年銷售額成長39.9%至3,019億美元。

第二大類別則是記憶體晶片，在AI引發的供應短缺情況之下，記憶體價格飆升。2025年記憶體晶片銷售額成長34.8%，達到2,231億美元。

這波AI熱潮已擴散至晶片產業的各領域。總部位於華盛頓的SIA主席紐佛（John Neuffer）表示，他近期訪問矽谷時，許多中小型企業的高層都對2026年的展望表示樂觀。他先前還以為需要四年時間，全球半導體銷售額才能達到1兆美元的規模。

紐佛告訴路透：「我一再聽到：『雖然沒人知道一年後AI建設會變怎樣，但我的訂單現在已經全滿了。』至少就未來一年來看，我們正處於非常強勁的成長軌道上。」

