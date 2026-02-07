快訊

聯合報／ 記者簡永祥／台北即時報導
穎崴董事長王嘉煌（左）特聘洪飛義（右）擔任技術顧問，布局下一世代半導體。圖／穎崴提供
穎崴董事長王嘉煌（左）特聘洪飛義（右）擔任技術顧問，布局下一世代半導體。圖／穎崴提供

半導體檢測介面大廠穎崴宣布，聘任國立成功大學材料科學及工程學系特聘教授洪飛義博士擔任「穎崴科技講座教授暨技術顧問」，借重其學術專長與實務經驗，協助公司在半導體測試介面關鍵技術研發與人才培育等領域，提供前瞻的策略性指導。

穎崴專注高階測試介面相關的精密元件及製程開發與量產，在測試元件的物理性越來越微縮，以及先進封裝驅動的大封裝、大功耗、高速高頻測試趨勢發展下，除了持續在機構設計、電性特性模擬取得優勢外，也持續投入前瞻材料並導入各項新專案。

洪飛義長期專注於材料相變態，其在半導體領域研發出的「超精細不鏽鋼線」堪稱半導體封裝界的革命，此成果已被應用於檢測高端Al晶片所使用的精細探針彈簧，提高檢測效率，不僅大幅降低封裝與材料成本，更減少對環境汙染，符合永續與低碳精神。

穎崴董事長王嘉煌表示，穎崴已在半導體測試介面方案取得技術領先地位，然而，新一代高階封裝測試蓬勃發展，在電性需求及物理結構上也不斷地面臨新的挑戰，為使公司產品持續往高階應用推進，公司特別設置RD-line，用以投入前瞻材料並導入各項新專案小量試產，以滿足市場日新月異的需求，此次聘任洪飛義博士，顯示穎崴在精密元件製程持續追求創新、突破的決心。

洪飛義表示，很高興能在創新且優質的企業擔任科技講座教授暨技術顧問，自去年中合作以來，感受到公司的活力，公司相關部門從產品設計、熱處理、製程都持續地追求提升，期許能透過所學協助產業再造顛峰。

穎崴 半導體
相關新聞

穎崴特聘技術顧問 布局下一世代半導體應用

半導體檢測介面大廠穎崴宣布，聘任國立成功大學材料科學及工程學系特聘教授洪飛義博士擔任「穎崴科技講座教授暨技術顧問」，借重...

鼓勵員工成家立業！家登尾牙宣布新福利 啟動結婚禮金每對最高補貼50萬

家登今（7）日舉行全體員工尾牙宴，董事長邱銘乾致詞時宣布，新年度將啟動結婚禮金，每對最高50萬、總計500萬補助金，鼓勵...

家登邱銘乾：台灣站在全球AI發展有利位置 今年營運續拚雙位數成長

台灣去年第4季經濟成長率衝上12%，為38年來單季新高。家登精密董事長邱銘乾今（7）日在出席員工年終尾牙受訪表示，這波高...

「2026年營運樂觀」半導體供應鏈占優勢 家登董座：續看兩位數成長

家登（3680）董事長邱銘乾7日尾牙受訪表示，受惠AI伺服器基礎建設浪潮，台灣半導體供應鏈占據「非紅供應鏈」信任優勢，對...

家登尾牙慶豐收！2025年均薪逾19個月 結婚禮金最高50萬補助員工成家

半導體關鍵材料廠家登（3680）精密7日舉行尾牙，董事長邱銘乾不僅大談「家」的經營理念，更針對員工福利祭出多項重磅加碼。...

家登尾牙送獎勵「總價值逾130萬」 挑戰今年營收目標創新高

傳載方案商家登今天舉辦尾牙活動，董事長邱銘乾表示，2026年營收目標新台幣81.84億元，將創下歷史新高，新產品營收目標...

