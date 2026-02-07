穎崴特聘技術顧問 布局下一世代半導體應用

半導體檢測介面大廠穎崴宣布，聘任國立成功大學材料科學及工程學系特聘教授洪飛義博士擔任「穎崴科技講座教授暨技術顧問」，借重其學術專長與實務經驗，協助公司在半導體測試介面關鍵技術研發與人才培育等領域，提供前瞻的策略性指導。

穎崴專注高階測試介面相關的精密元件及製程開發與量產，在測試元件的物理性越來越微縮，以及先進封裝驅動的大封裝、大功耗、高速高頻測試趨勢發展下，除了持續在機構設計、電性特性模擬取得優勢外，也持續投入前瞻材料並導入各項新專案。

洪飛義長期專注於材料相變態，其在半導體領域研發出的「超精細不鏽鋼線」堪稱半導體封裝界的革命，此成果已被應用於檢測高端Al晶片所使用的精細探針彈簧，提高檢測效率，不僅大幅降低封裝與材料成本，更減少對環境汙染，符合永續與低碳精神。

穎崴董事長王嘉煌表示，穎崴已在半導體測試介面方案取得技術領先地位，然而，新一代高階封裝測試蓬勃發展，在電性需求及物理結構上也不斷地面臨新的挑戰，為使公司產品持續往高階應用推進，公司特別設置RD-line，用以投入前瞻材料並導入各項新專案小量試產，以滿足市場日新月異的需求，此次聘任洪飛義博士，顯示穎崴在精密元件製程持續追求創新、突破的決心。

洪飛義表示，很高興能在創新且優質的企業擔任科技講座教授暨技術顧問，自去年中合作以來，感受到公司的活力，公司相關部門從產品設計、熱處理、製程都持續地追求提升，期許能透過所學協助產業再造顛峰。