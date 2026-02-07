鼓勵員工成家立業！家登尾牙宣布新福利 啟動結婚禮金每對最高補貼50萬

快訊

聯合報／ 記者簡永祥／台北即時報導
家登董事長邱銘乾、副董事長林添瑞和員工合唱「快樂出航」開啟尾牙序幕，也期待所有員工一起努力，締造優異成績。記者簡永祥／攝影
家登今（7）日舉行全體員工尾牙宴，董事長邱銘乾致詞時宣布，新年度將啟動結婚禮金，每對最高50萬、總計500萬補助金，鼓勵員工成家立業。

這也是家登繼推出成安心成家專案後，提出的新福利計畫。邱銘乾表示，家登成家計畫自啟動以來累積簽出5間千萬宅，補助累積達2500萬。他強調，公司成立28年來，他堅持「合理利潤、利潤分享」，協助每位家登人能兼顧工作與家庭，陪伴員工走過人生重要階段，更能安心發展職涯。

家登全體員工今日歡慶尾牙，除大獎抽不停之外，營運相關獎項也是不手軟，以慰勞優秀員工整年度的表現與辛勞。家登的「家」是屋簷下有一個豕，代表豬肉；是承諾員工在家登的屋簷下，只要努力就可以吃得到「豕肉」，就能擁有財富。董事長為貫徹讓家登人得到財富、得到舞台的承諾，祭出了更多福利政策，希望公司跟員工能共享久久長長的未來。

家登優良員工選拔制度已執行將近20年，旨在表彰最符合家登核心價值：「用心服務、熱情成長」的員工，透過「三度三關」嚴謹選拔機制，遴選出五位年度優良員工，提供獎金、旅遊金、公假、董事長與總經理高級餐敘及機車等多元獎勵，整體獎勵價值逾130萬元，肯定第一線夥伴的專業與投入。

另為感謝長期貢獻的資深同仁，量身打造專屬客製黃金紀念金牌，今年累計採購黃金金額超過120萬元，傳遞家登對人才長期陪伴的重視。此外，除新增結婚禮金補貼外，公司同步推出育兒津貼，0-6歲家登養，每位小朋友累積補助可達30萬以上。邱銘乾強調，要協助每位家登人能兼顧工作與家庭，陪伴員工走過人生重要階段，更能安心發展職涯。

營運方面，家登持續獎勵在業務及研發兩大領域對公司有卓越貢獻的員工，全年度推動多項創新創價型專案，專案獎金累積達1500萬元以上，鼓勵跨部門合作，同步提升公司營運效能及激勵自我成長。

除了一次性獎勵，家登亦十分重視關鍵人才的留任，2025年度全年平均年薪維持19個月以上水準，透過固定薪資與績效獎酬並行機制，讓員工實際共享公司營運成果，追求同步成長，2026勇於接受新挑戰，共創雙贏。

