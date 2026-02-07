家登邱銘乾：台灣站在全球AI發展有利位置 今年營運續拚雙位數成長

台灣去年第4季經濟成長率衝上12%，為38年來單季新高。家登精密董事長邱銘乾今（7）日在出席員工年終尾牙受訪表示，這波高成長的關鍵動能，正來自人工智慧（AI）伺服器相關出口的大幅成長，也印證台灣在全球AI發展浪潮中，已站上相對有利位置。

邱銘乾表示，去年第4季GDP（國內生產毛額）表現亮眼，並非短期刺激因素所致，而是反映「全人類正進入一波對AI基礎算力的大建設潮」。AI不再只是單一應用或軟體題材，而是推動整體運算架構、資料中心與高階製造全面升級，相關需求仍在快速累積中。未來各產業將持續推出各式AI應用，但真正需要多少算力，目前仍難以精準估算，唯一可以確定的是，需求規模將十分龐大。

在供應鏈結構上，邱銘乾認為，台灣的優勢不只來自技術能力，更來自「非紅供應鏈」的信任關係。他直言，許多製程與技術並非對岸無法做到，而是在地緣政治與供應鏈重組下，西方市場更重視可信賴、具彈性且能快速回應的夥伴，這正是台灣產業長期累積的強項。

他也強調，AI時代的競爭不只是單一晶片或繪圖處理器（GPU）的競賽，而是整個基礎建設與系統整合能力的較量，從高階製程、設備、材料，到後端製造與量產支援，缺一不可。這也讓台灣相關供應鏈在這波浪潮中，擁有長期發揮空間。

展望今年營運，邱銘乾指出，高階極紫外光（EUV）相關製程一旦進入量產階段，重點已不在於成本微幅優化，而是能否穩定、快速地放大產能，以回應客戶的迫切需求。在當前市況下，外部市場機會遠大於內部cost down的效益，公司策略自然以「協助客戶加速量產」為優先。

邱銘乾對家登今年營運成長仍抱持審慎樂觀態度，預期將維持雙位數成長動能，並持續跟隨主要客戶的擴產節奏前進。他指出，由於主要客戶對未來營運非常樂觀，家登也必須做好對應措施，跟著主要客戶一起成長。目前最關鍵的工作在於人力招募與訓練，確保組織能支撐未來一段時間可能出現的基礎建設爆發需求。

邱銘乾也坦言，AI產業快速擴張，勢必對整體產業結構帶來影響，高薪搶才的趨勢將對傳統產業形成壓力，如何在成長與社會平衡之間取得更好的配套，仍有賴政策與產業共同思考。不過，從整體趨勢來看，他認為，這波AI基礎建設浪潮，仍將是台灣未來數年最重要、也最具結構性意義的成長機會。