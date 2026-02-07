「2026年營運樂觀」半導體供應鏈占優勢 家登董座：續看兩位數成長

家登（3680）董事長邱銘乾7日尾牙受訪表示，受惠AI伺服器基礎建設浪潮，台灣半導體供應鏈占據「非紅供應鏈」信任優勢，對2026年營運展望維持樂觀，預期將維持兩位數成長。為因應大客戶海外布局需求，家登日本久留米廠預計今年底完工，同時也計畫前進美國亞利桑那州自建精密加工廠。

邱銘乾指出，根據行政院最新數據，台灣去年第4季GDP創下35年來新高，成長主力來自AI伺服器相關出口。他分析，全人類正處於AI基礎算力的建設潮，雖然未來應用對算力的總體需求仍是未知數，但這是一個巨大的市場。

邱銘乾強調，台灣具備彈性、效率與快速回應的特質，在西方陣營推動「非紅供應鏈」的趨勢下，未來幾年將是台灣半導體產業鏈的盛世。

針對高階EUV（極紫外光）技術展望，邱銘乾認為，關鍵製程一旦選定後，改動機率極低，目前產業重點在於追求產能而非僅是成本控管。他形容家登在這一波爆發期中表現「很Safe」，將跟隨晶圓代工龍頭大客戶的成長腳步持續推進。目前家登正積極招募員工並加強訓練，以應對未來產業大爆發的人力需求。

海外布局方面，邱銘乾透露，家登日本廠已經動土並準備上樑，預計今年底完工，這是落實「Taiwan Plus One」對歐美客戶的承諾。

至於美國布局，邱銘乾坦言，考量成本與管理能量，最終選擇在亞利桑那州自建精密零件加工廠，而非先前傳出的收購方案。他解釋，大客戶在美國建廠時，許多小零件加工若送回台灣緩不濟急，且當地缺乏相關供應鏈，因此家登決定建立小型系統支援客戶，先行「試水溫」。

此外，邱銘乾對於年輕世代的成家議題表達高度關注。他表示，家登積極推動「成家計畫」，甚至有員工是因看到相關報導而前來應徵。

邱銘乾感嘆，半導體產業的高薪競爭可能導致傳統產業面臨更大的轉型壓力，產業發展兩極化的平衡問題值得政府深思，但家登身為雇主，會持續透過利潤分享，協助員工在職涯發展中同時兼顧成家立業。