快訊

銀樓老闆打掃清出「1700克金粉」價值逾900萬元 同行揪一點喊誇張

道瓊攻上5萬點…為何標普500破不了7千點？專家揭主因

獨／邵玉銘今過世…胡志強上周聽聞1消息驚覺不妙 憶兩人深厚交情

聽新聞
0:00 / 0:00

「2026年營運樂觀」半導體供應鏈占優勢 家登董座：續看兩位數成長

經濟日報／ 記者籃珮禎／台北即時報導
家登董事長邱銘乾。記者朱子呈／攝影
家登董事長邱銘乾。記者朱子呈／攝影

家登（3680）董事長邱銘乾7日尾牙受訪表示，受惠AI伺服器基礎建設浪潮，台灣半導體供應鏈占據「非紅供應鏈」信任優勢，對2026年營運展望維持樂觀，預期將維持兩位數成長。為因應大客戶海外布局需求，家登日本久留米廠預計今年底完工，同時也計畫前進美國亞利桑那州自建精密加工廠。

邱銘乾指出，根據行政院最新數據，台灣去年第4季GDP創下35年來新高，成長主力來自AI伺服器相關出口。他分析，全人類正處於AI基礎算力的建設潮，雖然未來應用對算力的總體需求仍是未知數，但這是一個巨大的市場。

邱銘乾強調，台灣具備彈性、效率與快速回應的特質，在西方陣營推動「非紅供應鏈」的趨勢下，未來幾年將是台灣半導體產業鏈的盛世。

針對高階EUV（極紫外光）技術展望，邱銘乾認為，關鍵製程一旦選定後，改動機率極低，目前產業重點在於追求產能而非僅是成本控管。他形容家登在這一波爆發期中表現「很Safe」，將跟隨晶圓代工龍頭大客戶的成長腳步持續推進。目前家登正積極招募員工並加強訓練，以應對未來產業大爆發的人力需求。

海外布局方面，邱銘乾透露，家登日本廠已經動土並準備上樑，預計今年底完工，這是落實「Taiwan Plus One」對歐美客戶的承諾。

至於美國布局，邱銘乾坦言，考量成本與管理能量，最終選擇在亞利桑那州自建精密零件加工廠，而非先前傳出的收購方案。他解釋，大客戶在美國建廠時，許多小零件加工若送回台灣緩不濟急，且當地缺乏相關供應鏈，因此家登決定建立小型系統支援客戶，先行「試水溫」。

此外，邱銘乾對於年輕世代的成家議題表達高度關注。他表示，家登積極推動「成家計畫」，甚至有員工是因看到相關報導而前來應徵。

邱銘乾感嘆，半導體產業的高薪競爭可能導致傳統產業面臨更大的轉型壓力，產業發展兩極化的平衡問題值得政府深思，但家登身為雇主，會持續透過利潤分享，協助員工在職涯發展中同時兼顧成家立業。

家登 半導體 美國 AI 晶圓代工
×

填問卷抽禮券！快填會員需求調查

僅需 3 分鐘，簡單點選您的興趣與偏好，讓我們為您打造專屬的閱讀體驗！
點我填答

延伸閱讀

NVIDIA股價躍漲逾7% 黃仁勳「這番話」驅散AI支出疑慮

材料2026年產能 八成敲定

雍智、精測 四檔有看頭

ASML接單超乎預期 協力廠家登、帆宣迎大單

相關新聞

「2026年營運樂觀」半導體供應鏈占優勢 家登董座：續看兩位數成長

家登（3680）董事長邱銘乾7日尾牙受訪表示，受惠AI伺服器基礎建設浪潮，台灣半導體供應鏈占據「非紅供應鏈」信任優勢，對...

家登尾牙慶豐收！2025年均薪逾19個月 結婚禮金最高50萬補助員工成家

半導體關鍵材料廠家登（3680）精密7日舉行尾牙，董事長邱銘乾不僅大談「家」的經營理念，更針對員工福利祭出多項重磅加碼。...

家登尾牙送獎勵「總價值逾130萬」 挑戰今年營收目標創新高

傳載方案商家登今天舉辦尾牙活動，董事長邱銘乾表示，2026年營收目標新台幣81.84億元，將創下歷史新高，新產品營收目標...

伺服器CPU也傳供應吃緊 英特爾、超微傳已通知大陸客戶拉長交貨期程

AI熱潮在導致記憶體晶片供應緊俏後，現在可能也擴及伺服器中央處理器（CPU）。路透報導，英特爾（Intel）與超微（AM...

陸太陽能2026年裝機量恐衰退

中國光伏行業協會首次公布對2026年中國太陽能新增裝機規模的預測為180GW至240GW，年減23%至42%，這將是大陸...

緯創霸氣預告獲利高成長 強調AI投資浪潮才走到1.5波

緯創2025年業績繳出亮眼成績單，董事長林憲銘及總經理林建勳宣告，今年不論營收、獲利都可望保持高度成長；林憲銘強調，現在...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。