家登尾牙慶豐收！2025年均薪逾19個月 結婚禮金最高50萬補助員工成家

半導體關鍵材料廠家登（3680）精密7日舉行尾牙，董事長邱銘乾不僅大談「家」的經營理念，更針對員工福利祭出多項重磅加碼。家登2025年平均年薪維持19個月以上水準，並啟動新年度成家補助計畫，結婚禮金每對最高50萬元，總計提撥500萬元額度，搭配育兒津貼與千萬宅補助，展現搶才留才決心。

邱銘乾為實踐讓員工在「屋簷下有肉吃」的財富承諾，今年度針對優良員工與資深同仁獎勵不手軟。執行近20年的優良員工選拔，透過嚴謹機制選出5位年度代表，給予包含獎金、旅遊金、機車等總價值逾130萬元的獎項；資深員工部分則贈予客製化黃金金牌，單年度採購黃金金額超過120萬元。

在成家育兒福利方面，家登福利政策涵蓋人生各階段，除結婚禮金補助外，針對0至6歲孩童提供每位累積逾30萬元的育兒津貼。備受關注的成家計畫，目前已累積簽出5間千萬宅，補助金額達2,500萬元，期望透過「合理利潤、利潤分享」的策略，降低員工生活壓力以穩定職涯發展。

營運貢獻獎勵部分，家登全年度推動多項創新創價專案，累積發放專案獎金超過1,500萬元，鼓勵業務與研發跨部門合作。展望2026年，家登持續深化光罩傳載與晶圓傳載解決方案布局，透過高於業界水準的薪資福利與績效獎酬機制，積極延攬人才以因應半導體產業的新挑戰。