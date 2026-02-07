快訊

道瓊攻上5萬點…為何標普500破不了7千點？專家揭主因

獨／邵玉銘今過世…胡志強上周聽聞1消息驚覺不妙 憶兩人深厚交情

PLG／古德溫遭驅逐怒噴裁判口水 洋基工程大勝富邦勇士奪隊史首勝

聽新聞
0:00 / 0:00

家登尾牙慶豐收！2025年均薪逾19個月 結婚禮金最高50萬補助員工成家

經濟日報／ 記者籃珮禎／台北即時報導
左邊董事長邱銘乾、副董事長林添瑞。記者朱子呈／攝影
左邊董事長邱銘乾、副董事長林添瑞。記者朱子呈／攝影

半導體關鍵材料廠家登（3680）精密7日舉行尾牙，董事長邱銘乾不僅大談「家」的經營理念，更針對員工福利祭出多項重磅加碼。家登2025年平均年薪維持19個月以上水準，並啟動新年度成家補助計畫，結婚禮金每對最高50萬元，總計提撥500萬元額度，搭配育兒津貼與千萬宅補助，展現搶才留才決心。

邱銘乾為實踐讓員工在「屋簷下有肉吃」的財富承諾，今年度針對優良員工與資深同仁獎勵不手軟。執行近20年的優良員工選拔，透過嚴謹機制選出5位年度代表，給予包含獎金、旅遊金、機車等總價值逾130萬元的獎項；資深員工部分則贈予客製化黃金金牌，單年度採購黃金金額超過120萬元。

在成家育兒福利方面，家登福利政策涵蓋人生各階段，除結婚禮金補助外，針對0至6歲孩童提供每位累積逾30萬元的育兒津貼。備受關注的成家計畫，目前已累積簽出5間千萬宅，補助金額達2,500萬元，期望透過「合理利潤、利潤分享」的策略，降低員工生活壓力以穩定職涯發展。

營運貢獻獎勵部分，家登全年度推動多項創新創價專案，累積發放專案獎金超過1,500萬元，鼓勵業務與研發跨部門合作。展望2026年，家登持續深化光罩傳載與晶圓傳載解決方案布局，透過高於業界水準的薪資福利與績效獎酬機制，積極延攬人才以因應半導體產業的新挑戰。

家登 結婚 半導體
×

填問卷抽禮券！快填會員需求調查

僅需 3 分鐘，簡單點選您的興趣與偏好，讓我們為您打造專屬的閱讀體驗！
點我填答

延伸閱讀

尾牙中途抽獎系統當機！朱琦郁上台靠這一招拯救冷場

苗可麗拒接沒把握動作戲 怕受傷影響工作

三立尾牙狂撒紅包雨！主播「變身女團嗨跳K-POP組曲」全場嗨翻

京元電尾牙今晚新竹體育場登場 八三夭等頂級卡司打造最強尾牙

相關新聞

家登尾牙慶豐收！2025年均薪逾19個月 結婚禮金最高50萬補助員工成家

半導體關鍵材料廠家登（3680）精密7日舉行尾牙，董事長邱銘乾不僅大談「家」的經營理念，更針對員工福利祭出多項重磅加碼。...

家登尾牙送獎勵「總價值逾130萬」 挑戰今年營收目標創新高

傳載方案商家登今天舉辦尾牙活動，董事長邱銘乾表示，2026年營收目標新台幣81.84億元，將創下歷史新高，新產品營收目標...

伺服器CPU也傳供應吃緊 英特爾、超微傳已通知大陸客戶拉長交貨期程

AI熱潮在導致記憶體晶片供應緊俏後，現在可能也擴及伺服器中央處理器（CPU）。路透報導，英特爾（Intel）與超微（AM...

陸太陽能2026年裝機量恐衰退

中國光伏行業協會首次公布對2026年中國太陽能新增裝機規模的預測為180GW至240GW，年減23%至42%，這將是大陸...

緯創霸氣預告獲利高成長 強調AI投資浪潮才走到1.5波

緯創2025年業績繳出亮眼成績單，董事長林憲銘及總經理林建勳宣告，今年不論營收、獲利都可望保持高度成長；林憲銘強調，現在...

112億！輝達總部權利金拍板 李四川透露與美總公司完成議價

輝達（NVIDIA）台灣總部進駐北士科T17、T18基地，台北市副市長李四川昨（6）日宣布，和輝達美國總公司完成議價，權...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。