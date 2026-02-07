家登尾牙送獎勵「總價值逾130萬」 挑戰今年營收目標創新高

傳載方案商家登今天舉辦尾牙活動，董事長邱銘乾表示，2026年營收目標新台幣81.84億元，將創下歷史新高，新產品營收目標12.93億元。

家登今天在尾牙中頒獎感謝優良員工、資深員工，其中，優良員工有5名，提供獎金、旅遊金、公假、董事長與總經理餐敘及機車等多元獎勵，整體獎勵價值逾新台幣130萬元。

家登為資深員工量身打造客製黃金紀念金牌，今年累計採購黃金超過120萬元。此外，家登今年為員工祭出多項福利措施，包括結婚禮金每對最高50萬元，總計500萬元補助金，鼓勵員工成家立業。

家登並提供育兒津貼，每名小朋友累積補助可達30萬元以上。成家計畫累積已補助2500萬元，共簽出5間千萬宅。

家登估計，2025年員工平均年薪19個月以上水準，透過固定薪資與績效獎酬並行機制，讓員工實際共享公司營運成果。

展望2026年，邱銘乾表示，2026年營收目標新台幣81.84億元，將創下歷史新高，新產品營收目標12.93億元，稅後淨利挑戰15.2億元。