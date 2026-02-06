北市府盼輝達總部6月前開工

台北市副市長李四川表示，昨天跟美國輝達總公司以一二二億元完成議價，等輝達走完內部程序，預定最快本月十一日簽約，若來不及，會趕在十三日前完成。簽約完成後程序是請照，經都設審查，沒問題就發照，希望六月前開工。

李四川昨臨時開記者會說，當初在議會曾報告過，與新壽解約後，就跟輝達初估權利金在一二五億元以下，其中包括新壽解約款項，輝達需概括承受十四億多元，中間有營業稅一點六億元，後來跟中央釐清後，一點六億元可退還，因此輝達概括承受大概十二億多元，涵蓋在一二二億元的權利金內。

「市府排定時程就是希望在農曆過年前完成簽約。」李四川表示，簽約之前當然要先決定價錢，先前已敲定地上權年限採「五十加二十」共七十年，因此四日開完審議委員會做成議價，也很順利落在一二二億元。

媒體詢問簽約儀式等後續，他說，因為簽約是和子公司簽約，輝達可能要和美國公司、上層去溝通，所以配合雙方。

至於農曆年節簽約完後到動工前的程序，李四川說，簽約完成後就是到建管處請照，經過都發局都市設計審議。據了解，這部分已委託台灣的在地建築師規畫設計，輝達執行長黃仁勳也提供很多意見，所以黃上次來台灣的時候一直說，台灣總部比美國總部漂亮、有創意。

李四川說，輝達希望能盡快開工，會不會去申請在地下開挖連續壁去做雜照，以達到盡早開工目的，就尊重輝達意見；市府立場希望六月前能開工。