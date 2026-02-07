輝達今年不推GPU 30年來首見

經濟日報／ 編譯陳律安、記者蕭君暉／綜合報導

知情人士透露，受人工智慧（AI）熱潮造成全球記憶體晶片短缺影響，輝達（NVIDIA）今年將不會為遊戲玩家推出新的繪圖處理器（GPU）晶片，為30年來首見。

美國科技媒體The Information報導，輝達通常每兩年因應新款晶片重大設計改版，推出新款遊戲GPU，今年原定推出代碼「Kicker」的產品，是2025年GeForce RTX50系列的升級版，並已完成新設計。

但輝達管理階層去年12月改變計畫，通知員工與供應商將延後推出Kicker，未提供新的時程表。知情人士透露，輝達主管說原因包括記憶體短缺導致已推升價格，以及優先把記憶體晶片供應給AI晶片。

這次延後推出，連帶也將使輝達下一代遊戲GPU的上市時間往後延。知情人士表示，這款新品可能命名為RTX60系列，原本預定2027年底開始量產。RTX50系列採用最新的Blackwell晶片架構，RTX60系列則採用即將推出的Rubin晶片架構。

輝達不推遊戲顯卡的消息在市場上已傳一陣子。先前外電報導，輝達今年將減少供應遊戲GPU，去年第4季起輝達GeForce RTX 5080、旗艦版GeForce RTX 5090報價全大漲，遊戲用顯示卡面臨缺貨與漲價衝擊，顯示卡廠包括華碩、微星、技嘉等，今年營運持續警戒。知情人士指出，雖然遊戲和AI晶片使用的記憶體晶片類型不同，但都採用相同原料、也都出自三星電子、SK海力士及美光等三大供應商。

輝達發言人表示，「GeForce RTX GPU需求強勁，記憶體供應受限」，輝達會繼續出貨所有GeForce產品，正與供應商密切合作儘可能取得記憶體，未評論新款產品的延後規畫。

【編譯季晶晶／綜合外電】華爾街日報報導，輝達向川普政府官員反映，美國對阿里巴巴與字節跳動等H200 AI晶片潛在客戶的要求太過繁重，可能摧毀市場需求，不利使該公司重返大陸市場，政府也難實現從銷售抽成25%的構想。

外電報導，這些新規包括要求設立嚴格的安全協定，確保這些晶片不會流向中國大陸軍方和其他美國對手，也可能限制中國大陸客戶在中國大陸以外地區使用這些晶片的能力，一些要求對中國大陸潛在客戶造成的法遵成本，高到降低了AI資料中心的經濟效益與吸引力。

晶片 輝達
