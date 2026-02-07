112億！輝達總部權利金拍板 李四川透露與美總公司完成議價

經濟日報／ 記者余弦妙／台北報導
輝達（NVIDIA）台灣總部進駐北士科T17、T18基地，台北市副市長李四川宣布，和輝達美國總公司完成議價。記者許正宏／攝影
輝達（NVIDIA）台灣總部進駐北士科T17、T18基地，台北市副市長李四川昨（6）日宣布，和輝達美國總公司完成議價，權利金總額122億元。若行政程序順利，最快可於2月11日完成簽約，最遲將於2月13日定案。

台北市長蔣萬安昨日出席活動，回應表示，與輝達完成議價後，會按照原本預計的規劃，在農曆年前簽約。

輝達台北總部進度
李四川指出，議價程序完成，目前僅待輝達總公司依其內部合約程序完成呈報。至於權利金金額，先前向市議會提出「在與新壽解約後，輝達概括承受金額初估在125億元以下」，此次則拍板122億元。

他進一步說明，原先概估新壽解約的款項，輝達要概括承受14億元，其中包含約1.6億元營業稅；經與中央單位溝通釐清後，該筆營業稅可依法退還，因此，輝達實際概括承受金額約逾12億元。

在建築規劃與建照進度方面，李四川表示，輝達已委託台灣在地建築師進行設計規劃。據了解，輝達執行長黃仁勳高度重視本案，並親自參與設計意見討論，曾對外表示，該案在設計創意與美感上，將超越美國總部。

他強調，本案係由輝達美國總公司直接對接辦理，簽約是跟子公司簽約，後續無論採取何種簽約或儀式方式，市府都將全力配合，確保案件順利推進。

李四川指出，待合約完成簽署後，輝達即可啟動建照申請程序。

建管處正式核發建照前，仍須通過都發局都市設計審查，但市府將尊重輝達對工程節奏的整體規劃，包括是否先行申請地下開挖及連續壁工程，以加速推動建設進度，目前目標設定於今年6月以前開工。

至於外界關切是否涉及「第二總部」規劃，李四川對此表示，目前T17、T18基地僅規劃作為「第一總部」使用，未來是否擴展，仍須視後續發展再行對外說明。

