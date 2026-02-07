陸太陽能2026年裝機量恐衰退

中國光伏行業協會首次公布對2026年中國太陽能新增裝機規模的預測為180GW至240GW，年減23%至42%，這將是大陸太陽能新增裝機自2019年以來首見衰退。該協會表示，目前市場存在觀望情緒，預計從2027年起年度新增裝機規模將逐漸回升。

該協會預估，2026年大陸太陽能新增裝機規模為180GW至240GW；預計2026至2030年期間年均太陽能新增裝機量為238GW至287GW。上述預測均低於2025年新增315GW的水準。

中國光伏行業協會顧問王勃華表示，因分布式光伏（太陽能）管理辦法和上網電價市場化改革等政策剛落地，市場短期內出現觀望情緒，預計2027年起年度新增裝機規模將逐漸增加。

彭博新能源財經太陽能產業分析師江亞俐表示，政策轉向及市場飽和效應減緩投資活躍度，是全球裝機下降主因，新興市場太陽能增長尚不足以彌補成熟市場降幅。預計2027年恢復增長但增幅將放緩。

大陸發改委等部門曾在2025年初提出，以當年6月1日為節點，實施新能源可持續發展價格結算機制，使新增項目投資回報率將面臨更大不確定性，企業搶在新措施生效前完成太陽能裝機，帶動當年上半年新增太陽能裝置一度衝至212.21GW，隨後裝機節奏明顯放緩。

財新網指出，大陸太陽能產業鏈價格仍在承壓。太陽能資訊機構Info Link分析，整體市場需求持續弱勢，太陽能發電站項目訂單執行量逐步下滑，新簽訂單有限。