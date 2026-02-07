緯創霸氣預告獲利高成長 強調AI投資浪潮才走到1.5波

緯創（3231）2025年業績繳出亮眼成績單，董事長林憲銘及總經理林建勳宣告，今年不論營收、獲利都可望保持高度成長；林憲銘強調，現在AI投資基礎建設才發展到1.5波，後續第二波、第三波的AI投資浪潮即將到來，訂單能見度將有望看到2027年。

緯創昨（6）日舉行旺年會，林憲銘及林建勳持續釋出樂觀展望。回顧去年營運，林憲銘點出三大全球市場發展要點，首先是，美國對全球祭出對等關稅，台灣政府經過很長的努力達成協議，這樣的成果相當不容易，「應該要給政府掌聲」，看好台灣在此關稅基礎上能在全球發展持續競爭。

緯創營運展望

其次，去年AI大廠投資基礎建設不手軟，估計達到5,000億美元的高水準，市場擔心AI投資是否已經觸頂、AI是否泡沫化？林憲銘認為，AI基礎建設的投資浪潮僅走到1.5波階段，後續還可望有第二波、第三波的AI投資商機，緯創訂單能見度已經到2027年，對2026年訂單抱持樂觀，今年業績可望有大幅度成長動能。

林憲銘表示，緯創以前投資過一些CSP業者，希望理解終端應用為何，並將AI導入公司內部實際運作，發現不論在工廠建置、營運、財務、物料管理等項目都提升效率。他相信這波AI將是全新時代，對所有產業都會有極大幫助，不認為AI是泡沫。

緯創近年來擴大全球投資布局產能，林建勳指出，美國新廠將在今年第1季中開始小量生產，第2季進入放量生產。林憲銘表示，德州新廠將會在今年第2季中開幕，量產計畫一切按照進度。

外界擔心海外擴產造成產業外移，林建勳指出，去年的10億美元資本支出至少逾一半投資台灣。林憲銘指出，1990年至2000年代台灣產業大舉西進，但仍有強韌根基留在台灣，為現在靈活應變能力打底，緯創也是如此，緯創將持續扎根台灣，放眼全球布局。緯創先前公布元月合併營收達2,283.67億元，月減10.5%，但年增達151.5%，寫史上第三高。