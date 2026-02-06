兆豐票券50周年旺年會 慶三年業績新高

兆豐票券5日舉辦115年旺年會，特以「領航五十年，迎向新年度，啟動智慧未來」為主題，由兆豐票券董事長蕭玉美及董事與全體同仁一同歡聚，兆豐金控總經理張傳章也共同參與，展現集團對員工的重視與關懷。

本次活動員工中獎率高達八成以上，並表揚6位資深員工，蕭玉美致詞時感謝同仁為公司再創營運佳績，去年度公司稅後盈餘25.25億元，成長14.45%，每股獲利1.67 元，創近三年來新高，期勉今年能持續開創新局，續創佳績。

為展現導入人工智慧（AI）發展策略藍圖的決心，兆豐票券特別製作宣示影片，運用AI技術生成，宣示未來三年將導入19個AI應用場景，期許透過影片提升同仁對轉型AI的共識，實現「成為高效智能的業界標竿」的願景。

另為彰顯善盡企業社會責任及重視永續發展精神，現場也安排「114年志工服務特別獎」頒獎環節，由蕭玉美親自表揚，對積極參與公益活動的40位同仁表達肯定，除頒發年度志工時數前三名者外，今年更宣布凡參加公益活動者皆「人人有獎」。

回顧114年度，兆豐票券積極實踐ESG，除持續發展永續金融、辦理愛心捐血活動，穩定為國內血庫挹注存量外，更走入大自然，參與新北大安圳賞蝶步道生態維護，以行動守護本土棲地與生物多樣性。此外，更深耕弱勢關懷領域，與唐氏症基金會、喜樂家族、台北醫院附設悅心日照中心及華碩文教基金會等多家機構皆有合作，透過協助庇護工廠包裝禮盒、愛心發票兌獎、陪伴特殊孩童學習、為失智長者送暖及捐贈物資等多元志工服務，將愛心延伸至各個角落。

蕭玉美表示，未來兆豐票券將持續強化核心競爭力，穩步推動數位轉型與永續發展相關布局，讓獲利再創新高，並厚植幸福職場的企業文化，打造讓員工安心且能發揮專業的工作環境。