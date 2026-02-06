京元電尾牙今晚新竹體育場登場 八三夭等頂級卡司打造最強尾牙

半導體測試大廠京元電今（6）日晚間於新竹縣體育館隆重舉辦「2025京元電子年終晚會」。這次晚會以「京拓新局，元馬奔騰」為主題，象徵公司在人工智慧（AI）測試領域持續開創新格局，匯集員工、客戶及合作夥伴共襄盛舉。

為感謝全體同仁的貢獻，京元電今年豪氣撒出超過5000個摸彩獎項，數量更勝往年，總中獎機率超過6成，更有10萬元現金大獎。董事長李金恭與總經理張高薰親臨現場致詞，分享京元電在AI高階晶片測試領先全球的喜悅，並期許與所有夥伴共創美好未來。

京元電今年尾牙最大娛樂看點非「重磅卡司」莫屬。活動力邀藝人艾力克斯與林莎聯手主持，並由Luxy Girls、慕獅女孩與中信兄弟啦啦隊以熱力十足的勁歌熱舞，點燃全場熱情。

而在音樂饗宴部分，京元電更邀請三組重量級大咖，包括搖滾天團八三夭、金曲歌后徐佳瑩以及金曲才子韋禮安，為現場帶來震撼的感官饗宴。

經營階層指出，京元電已成為全球半導體供應鏈中，晶片測試的主要廠商，高階晶片測試也成為公司營運持續成長的關鍵動能，經營團隊對未來的業績及獲利持正面樂觀態度，並期許與員工、客戶及供應商共同創造美好的未來。

京元電目前員工總數已突破8600人 。面對AI技術引領的晶片測試需求，公司持續擴張產能，不僅興建中的銅鑼4廠備受矚目，更透過承租頭份廠及楊梅廠積極招募菁英人才，期盼以穩健的營運績效帶動地方繁榮，穩坐全球半導體供應鏈中的測試龍頭地位 。