記憶體剛需真的強 旺宏1月營收寫39個月來新高

非揮發性記憶體大廠旺宏稍早法說會釋出客戶訂單動能強勁，且一個月比一個月還強，果然1月合併營收一舉飛越30億元、達30.17億元，月增14.6%、年增51.4%，創下近39個月來新高。

旺宏總經理盧志遠表示，隨著三星正式宣布停止生產MLC eMMC產品，市場供給快速收斂，缺貨情形嚴重，對產業造成顯著影響。為此，旺宏今年決定投入約220億元資本支出，全力掌握結構性供需失衡所帶來的成長機會。

盧志遠表示，旺宏在MLC NAND技術布局已相當成熟，包括19奈米A19 2D NAND，以及48層與96層3D NAND製程均已全面就緒。他說，eMMC屬於中高頻寬應用，在全球供應鏈中，除美光（Micron）與鎧俠（Kioxia）外，具備量產能力的業者屈指可數，旺宏正好處於有利的競爭位置，視此為關鍵成長商機。

針對產能配置，盧志遠說，目前NOR Flash仍於8吋與12吋廠同步生產，並未規劃將NOR產能轉移至NAND。其中，8吋廠正全面啟動增產，相較去年曾因市況調整而降載，如今將拉升至滿載水準；12吋廠也維持穩定生產，使整體產能利用率接近滿載。

盧志遠進一步說，旺宏今年會持續擴增MLC NAND產出，但不會以犧牲NOR業務為代價。事實上，目前NOR產品需求與毛利表現同樣強勁，獲得客戶高度支持，未來將採取雙線並進策略，同步放大兩大產品線價值。