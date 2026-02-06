快訊

比特幣崩落7萬大關、又摔向6萬美元 慘況一舉粉碎8大迷思

傳陳宗彥腦溢血病況「非常不樂觀」 民眾直擊賴總統晚間赴馬偕探視

他尾牙抽中「365張饗食天堂餐券」愣住 網見價格：賺翻了

記憶體剛需真的強 旺宏1月營收寫39個月來新高

聯合報／ 記者簡永祥／台北即時報導
旺宏總經理盧志遠。圖／旺宏提供
旺宏總經理盧志遠。圖／旺宏提供

非揮發性記憶體大廠旺宏稍早法說會釋出客戶訂單動能強勁，且一個月比一個月還強，果然1月合併營收一舉飛越30億元、達30.17億元，月增14.6%、年增51.4%，創下近39個月來新高。

旺宏總經理盧志遠表示，隨著三星正式宣布停止生產MLC eMMC產品，市場供給快速收斂，缺貨情形嚴重，對產業造成顯著影響。為此，旺宏今年決定投入約220億元資本支出，全力掌握結構性供需失衡所帶來的成長機會。

盧志遠表示，旺宏在MLC NAND技術布局已相當成熟，包括19奈米A19 2D NAND，以及48層與96層3D NAND製程均已全面就緒。他說，eMMC屬於中高頻寬應用，在全球供應鏈中，除美光（Micron）與鎧俠（Kioxia）外，具備量產能力的業者屈指可數，旺宏正好處於有利的競爭位置，視此為關鍵成長商機。

針對產能配置，盧志遠說，目前NOR Flash仍於8吋與12吋廠同步生產，並未規劃將NOR產能轉移至NAND。其中，8吋廠正全面啟動增產，相較去年曾因市況調整而降載，如今將拉升至滿載水準；12吋廠也維持穩定生產，使整體產能利用率接近滿載。

盧志遠進一步說，旺宏今年會持續擴增MLC NAND產出，但不會以犧牲NOR業務為代價。事實上，目前NOR產品需求與毛利表現同樣強勁，獲得客戶高度支持，未來將採取雙線並進策略，同步放大兩大產品線價值。

旺宏 NAND
×

填問卷抽禮券！快填會員需求調查

僅需 3 分鐘，簡單點選您的興趣與偏好，讓我們為您打造專屬的閱讀體驗！
點我填答

延伸閱讀

合約價僅參考…記憶體若上漲需補差價 大廠採事後結算因應市況

記憶體全數出清「暫時畢業一鞠躬」…加總200％獲利入袋！引爆股板

記憶體股集體大跳水可以買？ 分析師直言觀察這檔是不是換手成功了

陸製記憶體 PC四巨頭想買

相關新聞

輝達落腳北士科最後一哩路！權利金122億談妥 李四川：最快11日簽約

輝達台灣總部落腳北士科，權利金也談成，北市副市長李四川表示，今天中午跟美國輝達總公司以122億議價完成，今天議價完了後，輝達總公司還必須就合約走他們的程序，預定最快本月11日簽約，若來不及...

魏哲家面告台積電熊本二廠改3奈米 高市早苗振奮

台積電董事長魏哲家五日赴東京的日本首相官邸，向首相高市早苗面告台積電計畫在興建中的日本熊本縣熊本二廠，設立日本首座三奈米...

京元電尾牙今晚新竹體育場登場 八三夭等頂級卡司打造最強尾牙

半導體測試大廠京元電今（6）日晚間於新竹縣體育館隆重舉辦「2025京元電子年終晚會」。這次晚會以「京拓新局，元馬奔騰」為...

記憶體剛需真的強 旺宏1月營收寫39個月來新高

非揮發性記憶體大廠旺宏稍早法說會釋出客戶訂單動能強勁，且一個月比一個月還強，果然1月合併營收一舉飛越30億元、達30.1...

精測黃水可：AI進入基礎建設期 未來3-5年不會泡沫、今年營運逐季走揚

隨著市場不時出現「AI是否泡沫化」的討論，半導體測試產業指標廠精測總經理黃水可今日受訪指出，從產業實際行為與需求結構來看...

熱錢出走 新台幣下探逾9個月新低單週貶值2.1角

台股進入封關倒數，年前震盪加劇，外資大砍台股後匯出，新台幣貶勢洶洶，今天新台幣兌美元收盤收在31.678元，小貶3分，匯...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。