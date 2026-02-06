緯創：美國廠首季開始量產 訂單能見度到2027年

代工廠緯創今天舉辦尾牙活動，總經理林建勳受訪表示，由於客戶需求強勁，緯創今年營收一定高成長，獲利也會持續成長；美國德州廠目前建置順利，今年第1季將開始量產，上半年逐步擴大產能。

緯創董事長林憲銘說，「AI（人工智慧）並非泡沫，而是一個新時代的來臨」。目前AI基礎建設動能持續放大，緯創2026年訂單相當樂觀，能見度甚至已到2027年，看好未來兩年成長。

針對關稅議題，林憲銘對於政府的努力給予肯定，因為美國總統川普的決策圈很小，不可預測性比想像更高，政府花費那麼多時間談出成果，「應該是要給政府掌聲了」，在這樣的基礎下，台灣未來競爭力應該不至於受到不利影響。

林憲銘強調，台灣資源有限，企業發展到一定規模需向外拓展，核心能力「根留台灣」是在全球變動中保持應變能力的關鍵。對於企業將力量延伸至北美、歐洲和東南亞的策略，他正面看待「是永續經營的關鍵」。

針對海外產能布局，林憲銘表示，去年緯創公告投資美國，總額逾10億美元（約新台幣316.6億元），但今年實際資本支出超過一半將用在台灣，重點布局北部的湖口、竹北等區域，但最大障礙是電力來源。

林憲銘直言，美國德州電力供應「真的比我們想像要來得快、來得大」，緯創的後段測試與完工階段用電需求高，適合在美國設置後段產能，加上關稅問題已解決，設立美國廠有利在當地交貨。

他說，緯創先前宣布2026年將免費提供台灣新創及學術界100萬小時的算力，去年底收到130個申請案，最終挑選約30個，其中近6成來自生物科技領域。

林憲銘透露，今年上半年已使用120萬小時算力，超出原本計畫，因此下半年將再追加100萬小時的雲端算力，2026年總計將提供至少220萬小時的算力給台灣新創與學術界。