快訊

傳陳宗彥腦溢血病況「非常不樂觀」 民眾直擊賴總統晚間赴馬偕探視

他尾牙抽中「365張饗食天堂餐券」愣住 網見價格：賺翻了

大S過世一年「信義豪宅還在名下」 地政士曝原因

緯創：美國廠首季開始量產 訂單能見度到2027年

中央社／ 台北6日電

代工廠緯創今天舉辦尾牙活動，總經理林建勳受訪表示，由於客戶需求強勁，緯創今年營收一定高成長，獲利也會持續成長；美國德州廠目前建置順利，今年第1季將開始量產，上半年逐步擴大產能。

緯創董事長林憲銘說，「AI（人工智慧）並非泡沫，而是一個新時代的來臨」。目前AI基礎建設動能持續放大，緯創2026年訂單相當樂觀，能見度甚至已到2027年，看好未來兩年成長。

針對關稅議題，林憲銘對於政府的努力給予肯定，因為美國總統川普的決策圈很小，不可預測性比想像更高，政府花費那麼多時間談出成果，「應該是要給政府掌聲了」，在這樣的基礎下，台灣未來競爭力應該不至於受到不利影響。

林憲銘強調，台灣資源有限，企業發展到一定規模需向外拓展，核心能力「根留台灣」是在全球變動中保持應變能力的關鍵。對於企業將力量延伸至北美、歐洲和東南亞的策略，他正面看待「是永續經營的關鍵」。

針對海外產能布局，林憲銘表示，去年緯創公告投資美國，總額逾10億美元（約新台幣316.6億元），但今年實際資本支出超過一半將用在台灣，重點布局北部的湖口、竹北等區域，但最大障礙是電力來源。

林憲銘直言，美國德州電力供應「真的比我們想像要來得快、來得大」，緯創的後段測試與完工階段用電需求高，適合在美國設置後段產能，加上關稅問題已解決，設立美國廠有利在當地交貨。

他說，緯創先前宣布2026年將免費提供台灣新創及學術界100萬小時的算力，去年底收到130個申請案，最終挑選約30個，其中近6成來自生物科技領域。

林憲銘透露，今年上半年已使用120萬小時算力，超出原本計畫，因此下半年將再追加100萬小時的雲端算力，2026年總計將提供至少220萬小時的算力給台灣新創與學術界。

緯創 美國 布局
×

填問卷抽禮券！快填會員需求調查

僅需 3 分鐘，簡單點選您的興趣與偏好，讓我們為您打造專屬的閱讀體驗！
點我填答

延伸閱讀

材料營收／1月9.85億元、年減18% 訂單能見度穩健

改寫島鏈態勢？網傳國造潛艦因在野杯葛失落20年 專家揭破局關鍵

緯創元月營收月減10% 營運不看淡

影／黃仁勳宴請供應鏈夥伴 兆元宴大老闆們全到齊

相關新聞

輝達落腳北士科最後一哩路！權利金122億談妥 李四川：最快11日簽約

輝達台灣總部落腳北士科，權利金也談成，北市副市長李四川表示，今天中午跟美國輝達總公司以122億議價完成，今天議價完了後，輝達總公司還必須就合約走他們的程序，預定最快本月11日簽約，若來不及...

魏哲家面告台積電熊本二廠改3奈米 高市早苗振奮

台積電董事長魏哲家五日赴東京的日本首相官邸，向首相高市早苗面告台積電計畫在興建中的日本熊本縣熊本二廠，設立日本首座三奈米...

精測黃水可：AI進入基礎建設期 未來3-5年不會泡沫、今年營運逐季走揚

隨著市場不時出現「AI是否泡沫化」的討論，半導體測試產業指標廠精測總經理黃水可今日受訪指出，從產業實際行為與需求結構來看...

熱錢出走 新台幣下探逾9個月新低單週貶值2.1角

台股進入封關倒數，年前震盪加劇，外資大砍台股後匯出，新台幣貶勢洶洶，今天新台幣兌美元收盤收在31.678元，小貶3分，匯...

緯創旺年會 董事長林憲銘：AI時代來臨並非泡沫

緯創今晚舉行旺年會，緯創董事長林憲銘感謝總經理林建勳等團隊的努力，林憲銘談到全球AI產業的趨勢、緯創布局以及台美貿易關係...

AI、工控強勢領航 創見1月營收衝破47億元創歷史新高

記憶體品牌暨模組大廠創見受惠於AI伺服器需求持續爆發、工控專案大規模出貨，以及記憶體價格穩步上揚，結算今年1月單月合併營...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。