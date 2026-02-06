記憶體價格飆漲 緯創總座：終端價格上漲、全球筆電面臨衰退風險

快訊

經濟日報／ 記者蘇嘉維秦鈺翔／台北即時報導

記憶體供給短缺及價格持續飆漲，緯創（3231）總經理林建勳坦言，PC及筆電市場需求可能會受到影響，原因在於漲價最終將反映在終端銷售上，甚至可能將讓今年筆電全球市場轉為衰退，現在不僅自己不敢預估今年筆電市場概況，就連「筆電客戶也不太敢釋出預測」。

記憶體價格不斷飆漲，且當中不論DRAM、SSD模組報價都出現年成長倍數情況，雖然對資本雄厚及砸錢不手軟的CSP大廠在AI伺服器投資上不受影響，但對於終端價格相當敏感的消費性市場可能將受到衝擊。

林建勳在緯創旺年會前受訪時坦言，現在記憶體供給短缺、價格上升，可能最終將會反映在終端售價上，屆時就會影響到市場需求。他以自己為例，如果價格上漲，又沒有迫切換機需求時，可能就會延後購買新產品，因此認為今年全年筆電出貨可能面臨衰退風險，且「筆電品牌客戶也不敢釋出預測」，顯示記憶體價格漲價已經開始逐步影響到筆電市場。

據了解，緯創在筆電代工市場上，主要以中高階消費性筆電及商用筆電為主，代表該領域對價格已經相對敏感程度較低，因此法人指出，若緯創也對筆電市場釋出保守展望，代表當前記憶體價格已經讓今年全球筆電出貨拉警報。

