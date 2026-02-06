京元電舉辦年終晚會 5,000個獎項、八三夭等頂級卡司

快訊

經濟日報／ 記者李孟珊／台北即時報導

全球半導體測試領先大廠京元電子（2449）於2026年2月6日於新竹縣體育館隆重舉辦「2025 京元電子年終晚會」。本次晚會以「京拓新局，元馬奔騰」為主題，象徵公司在AI測試領域持續開創新格局，匯集員工、客戶及合作夥伴共襄盛舉。

為感謝全體同仁的貢獻，京元電子今年豪氣撒出超過5,000個摸彩獎項，數量更勝往年。總中獎機率超過6成，更有眾所期待的10萬元現金大獎。

董事長李金恭先生與總經理張高薰先生親臨現場致詞，分享京元電子在AI高階晶片測試領先全球的喜悅，並期許與所有夥伴共創美好未來。

晚會中，董事長李金恭先生與總經理張高薰先生親自致詞，向員工及嘉賓表達感謝及期許。經營階層指出，由於全體員工的努力與客戶及供應商的支持，京元電子已成為全球半導體供應鏈中晶片測試的主要廠商，高階晶片測試也成為公司營運持續增長的關鍵動能，經營團隊對未來的業績及獲利持正面樂觀態度，並期許與員工、客戶及供應商共同創造美好的未來。

京元電子身為苗栗縣大企業，目前員工總數已突破8,600人 。面對AI技術引領的晶片測試需求，公司持續擴張產能，不僅興建中的銅鑼4廠備受矚目，更透過承租頭份廠及楊梅廠積極招募菁英人才，期盼以穩健的營運績效帶動地方繁榮，穩坐全球半導體供應鏈中的測試龍頭地位 。

京元電 晶片 董事長
相關新聞

輝達落腳北士科最後一哩路！權利金122億談妥 李四川：最快11日簽約

輝達台灣總部落腳北士科，權利金也談成，北市副市長李四川表示，今天中午跟美國輝達總公司以122億議價完成，今天議價完了後，輝達總公司還必須就合約走他們的程序，預定最快本月11日簽約，若來不及...

魏哲家面告台積電熊本二廠改3奈米 高市早苗振奮

台積電董事長魏哲家五日赴東京的日本首相官邸，向首相高市早苗面告台積電計畫在興建中的日本熊本縣熊本二廠，設立日本首座三奈米...

熱錢出走 新台幣下探逾9個月新低單週貶值2.1角

台股進入封關倒數，年前震盪加劇，外資大砍台股後匯出，新台幣貶勢洶洶，今天新台幣兌美元收盤收在31.678元，小貶3分，匯...

緯創旺年會 董事長林憲銘：AI時代來臨並非泡沫

緯創今晚舉行旺年會，緯創董事長林憲銘感謝總經理林建勳等團隊的努力，林憲銘談到全球AI產業的趨勢、緯創布局以及台美貿易關係...

AI、工控強勢領航 創見1月營收衝破47億元創歷史新高

記憶體品牌暨模組大廠創見受惠於AI伺服器需求持續爆發、工控專案大規模出貨，以及記憶體價格穩步上揚，結算今年1月單月合併營...

押注AI爆發商機 聯發科巨額研發支出衝ASIC、WiFi 8、CPO技術

聯發去年累計研發投資金額已達3000億元，公司預估，今年在ASIC領域的研發投資持續倍增，投注在與雲端和邊緣AI相關的高...

