京元電舉辦年終晚會 5,000個獎項、八三夭等頂級卡司

全球半導體測試領先大廠京元電子（2449）於2026年2月6日於新竹縣體育館隆重舉辦「2025 京元電子年終晚會」。本次晚會以「京拓新局，元馬奔騰」為主題，象徵公司在AI測試領域持續開創新格局，匯集員工、客戶及合作夥伴共襄盛舉。

為感謝全體同仁的貢獻，京元電子今年豪氣撒出超過5,000個摸彩獎項，數量更勝往年。總中獎機率超過6成，更有眾所期待的10萬元現金大獎。

董事長李金恭先生與總經理張高薰先生親臨現場致詞，分享京元電子在AI高階晶片測試領先全球的喜悅，並期許與所有夥伴共創美好未來。

晚會中，董事長李金恭先生與總經理張高薰先生親自致詞，向員工及嘉賓表達感謝及期許。經營階層指出，由於全體員工的努力與客戶及供應商的支持，京元電子已成為全球半導體供應鏈中晶片測試的主要廠商，高階晶片測試也成為公司營運持續增長的關鍵動能，經營團隊對未來的業績及獲利持正面樂觀態度，並期許與員工、客戶及供應商共同創造美好的未來。

京元電子身為苗栗縣大企業，目前員工總數已突破8,600人 。面對AI技術引領的晶片測試需求，公司持續擴張產能，不僅興建中的銅鑼4廠備受矚目，更透過承租頭份廠及楊梅廠積極招募菁英人才，期盼以穩健的營運績效帶動地方繁榮，穩坐全球半導體供應鏈中的測試龍頭地位 。