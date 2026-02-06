緯創提供免費算力 助力台灣新創發展

緯創（3231）6日於南港展覽館盛大舉辦旺年會，董事長林憲銘表示，台灣過去專注在硬體製造及組裝，技術能力堪稱世界聞名，占全球ODM比重高達70%，是這場AI革命的重要推手；但在最重要的軟體及應用方面，因為受限於市場規模，一直沒有顯著的發展，以全球角度來看可說是稍微有些落後。

有鑑於此，緯創於去年年中便公開宣布今年要提供台灣的新創公司及學術業共計100萬小時的免費算力，助力台灣在AI應用上能夠有更好的表現。期間共有130餘個單位提出申請，最後通過審核的有30個案子，其中以生物科技占據最大比例，其開發過程中需要計算大量公式，正是最需要大量算力的產業之一。同時在原訂的額度於上半年就被一掃而空之後，林憲銘承諾，下半年將會再提供一批相同的算力，持續推動台灣AI應用的成長。

林憲銘最後表示，台灣作為AI伺服器供應鏈重要的一環，理應享受到AI應用帶來的進步，因此才提出這項計畫。