AI、工控強勢領航 創見1月營收衝破47億元 創歷史新高
記憶體品牌暨模組大廠創見受惠於AI伺服器需求持續爆發、工控專案大規模出貨，以及記憶體價格穩步上揚，結算今年1月單月合併營收衝上47.6億元，年增率大幅飆升，刷新歷史單月營收最高紀錄。
創見在全球半導體供應鏈普遍面臨缺貨的壓力下，1月單月營收一舉攀升至47.6億元，相較去年同期的8.81億元，增加金額高達38.8億元，年增率更達到440.61%。其中，工控相關應用營收占比已達75%，充分顯示公司深耕高階嵌入式市場成果，以及在優異產品組合與供應鏈管理下的強大競爭實力，為2026年開啟強勁成長序幕。
展望未來，創見表示，將持續觀察市場動態並彈性調整經營策略，在延續100%台灣製造的優異品質與服務優勢、保持穩健經營的同時，亦致力於優化營運效能，持續挑戰營運佳績。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言