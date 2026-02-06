AI、工控強勢領航 創見1月營收衝破47億元 創歷史新高

記憶體品牌暨模組大廠創見受惠於AI伺服器需求持續爆發、工控專案大規模出貨，以及記憶體價格穩步上揚，結算今年1月單月合併營收衝上47.6億元，年增率大幅飆升，刷新歷史單月營收最高紀錄。

創見在全球半導體供應鏈普遍面臨缺貨的壓力下，1月單月營收一舉攀升至47.6億元，相較去年同期的8.81億元，增加金額高達38.8億元，年增率更達到440.61%。其中，工控相關應用營收占比已達75%，充分顯示公司深耕高階嵌入式市場成果，以及在優異產品組合與供應鏈管理下的強大競爭實力，為2026年開啟強勁成長序幕。

展望未來，創見表示，將持續觀察市場動態並彈性調整經營策略，在延續100%台灣製造的優異品質與服務優勢、保持穩健經營的同時，亦致力於優化營運效能，持續挑戰營運佳績。