AI、工控強勢領航 創見1月營收衝破47億元 創歷史新高

聯合報／ 記者簡永祥／台北即時報導
創見資訊董事長束崇萬。圖／聯合報系資料照片
記憶體品牌暨模組大廠創見受惠於AI伺服器需求持續爆發、工控專案大規模出貨，以及記憶體價格穩步上揚，結算今年1月單月合併營收衝上47.6億元，年增率大幅飆升，刷新歷史單月營收最高紀錄。

創見在全球半導體供應鏈普遍面臨缺貨的壓力下，1月單月營收一舉攀升至47.6億元，相較去年同期的8.81億元，增加金額高達38.8億元，年增率更達到440.61%。其中，工控相關應用營收占比已達75%，充分顯示公司深耕高階嵌入式市場成果，以及在優異產品組合與供應鏈管理下的強大競爭實力，為2026年開啟強勁成長序幕。

展望未來，創見表示，將持續觀察市場動態並彈性調整經營策略，在延續100%台灣製造的優異品質與服務優勢、保持穩健經營的同時，亦致力於優化營運效能，持續挑戰營運佳績。

營收 創見
相關新聞

輝達落腳北士科最後一哩路！權利金122億談妥 李四川：最快11日簽約

輝達台灣總部落腳北士科，權利金也談成，北市副市長李四川表示，今天中午跟美國輝達總公司以122億議價完成，今天議價完了後，輝達總公司還必須就合約走他們的程序，預定最快本月11日簽約，若來不及...

魏哲家面告台積電熊本二廠改3奈米 高市早苗振奮

台積電董事長魏哲家五日赴東京的日本首相官邸，向首相高市早苗面告台積電計畫在興建中的日本熊本縣熊本二廠，設立日本首座三奈米...

押注AI爆發商機 聯發科巨額研發支出衝ASIC、WiFi 8、CPO技術

聯發去年累計研發投資金額已達3000億元，公司預估，今年在ASIC領域的研發投資持續倍增，投注在與雲端和邊緣AI相關的高...

達梭系統、輝達合作打造工業AI平台 推動虛擬雙生技術發展

達梭系統、輝達宣布建立長期策略合作夥伴關係，將共同打造橫跨各產業、用於關鍵任務型人工智慧（AI）的共享工業架構。

聯發科總座陳冠州：今年對資料中心相關投資 估比去年倍增

聯發科（2454）強化資料中心ASIC相關布局，該公司總經理陳冠州今日表示，除了內部資源重新分配，也不斷加大投資規模，因...

輝達權利金談妥122億元 李四川曝：台灣總部6月前開工

台北市副市長李四川今天下午召開記者會，說明輝達台灣總部落腳北士科，權利金拍板為122億元，最快在本月11簽約，若來不及也...

