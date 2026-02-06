快訊

替身演員墜樓吐血！未婚妻控不聞不問 民視劇組4點反擊：他確認安全措施無虞

台中榮總廠商代刀…女醫師100萬交保 母喊冤：外科為升職鬥成這樣

改寫島鏈態勢？網傳國造潛艦因在野杯葛失落20年 專家揭破局關鍵

押注AI爆發商機 聯發科巨額研發支出衝ASIC、WiFi 8、CPO技術

聯合報／ 記者簡永祥／台北即時報導
聯發科過去研發投資已達3000億元，今年在AI相關投資將倍增，主要押注次世代先進製程、次世代先進封裝、矽光子傳輸和客製化HBM等四大領域。記者簡永祥／攝影
聯發科過去研發投資已達3000億元，今年在AI相關投資將倍增，主要押注次世代先進製程、次世代先進封裝、矽光子傳輸和客製化HBM等四大領域。記者簡永祥／攝影

聯發去年累計研發投資金額已達3000億元，公司預估，今年在ASIC領域的研發投資持續倍增，投注在與雲端和邊緣AI相關的高運算核心元件ASIC、WiFi8、NTN，和次世代先進製程、次世代先進封裝、矽光子引擎等新技術，以迎合雲端和邊緣端客戶陸續推出產品，有信心營收持續成長創新高。

聯發科不畏今年智慧型手機需求衰退，營收仍有信心挑戰持續成長並創新高。聯發科總經理陳冠州今日秀出聯發科技術實力及拓展其他產品領域挹注營收關鍵因素。

陳冠州表示，記憶體缺貨讓相關手機廠被迫漲價，預期波及手機等終端產品消費需求。不過，聯發科今年仍有信心持續成長，原因是隨著人工智慧（AI）浪潮持續推進，持續推升全球半導體產值成長。原訂2030年要達到1兆美元，可能提前於2029年達成，AI已成為推升產業進入新一輪成長循環的核心引擎。

在此前提下，聯發科將持續深化與包括台積電、封測業在內的合作夥伴關係，攜手全球AI供應鏈業者擴大市場規模，掌握產業成長契機。

陳冠州引用Interbrand調查表示，聯發科品牌價值於2025年大幅成長45%，顯示包含天璣（Dimensity）在內的產品品牌已獲全球市場高度認可，並進一步強化客戶信任與採用程度。同時，聯發科2025年在台灣累計投資金額亦達3000億元，持續深化本土技術研發與產業布局。

陳冠州表示，在人工智慧快速演進下，產業正迎來結構性轉變。AI技術已從生成式AI，逐步發展至具備自主決策能力的代理式AI（Agentic AI），並將進一步邁向實體AI（Physical AI）。預期未來兩至三年內，實體將逐步落地，推動包括自動駕駛、機器人及各類智慧終端設備應用普及，使AI從數位世界延伸至實體世界，成為科技產業成長的重要驅動力。

陳冠州強調，聯發科具備完整且具彈性的產品與技術布局，從終端裝置到雲端運算皆可支援各類AI模型與應用場景，並與包括台積電在內的晶圓代工夥伴，以及台灣與全球多家資料中心、半導體供應鏈業者建立緊密合作關係，共同推動先進技術與產能發展。

他提出，聯發科已入列台積電最先進2奈米及A14奈米第一波採用名單之列，且獲得穩定產能支持，有信心在未來幾年，持續深化與全球AI供應鏈夥伴的合作，進一步擴大AI市場版圖，在雲端和邊緣AI同步繳出亮麗成績。

聯發科共同營運長暨財務長顧大為（左）及總經理陳冠州今日秀出聯發科未來營運持續成長的實力。記者簡永祥／攝影
聯發科共同營運長暨財務長顧大為（左）及總經理陳冠州今日秀出聯發科未來營運持續成長的實力。記者簡永祥／攝影

AI 聯發科 台積電
×

填問卷抽禮券！快填會員需求調查

僅需 3 分鐘，簡單點選您的興趣與偏好，讓我們為您打造專屬的閱讀體驗！
點我填答

延伸閱讀

外資狂賣16萬張台積電？真相僅0.85％…拆解籌碼驚人事實：別被短期雜訊騙下車

全民權證／勤誠 押價內外10%

魏哲家高市早苗會面後 台積電董事會9日首度移師日本

聯發科去年每股純益66.16元

相關新聞

輝達落腳北士科最後一哩路！權利金122億談妥 李四川：最快11日簽約

輝達台灣總部落腳北士科，權利金也談成，北市副市長李四川表示，今天中午跟美國輝達總公司以122億議價完成，今天議價完了後，輝達總公司還必須就合約走他們的程序，預定最快本月11日簽約，若來不及...

魏哲家面告台積電熊本二廠改3奈米 高市早苗振奮

台積電董事長魏哲家五日赴東京的日本首相官邸，向首相高市早苗面告台積電計畫在興建中的日本熊本縣熊本二廠，設立日本首座三奈米...

押注AI爆發商機 聯發科巨額研發支出衝ASIC、WiFi 8、CPO技術

聯發去年累計研發投資金額已達3000億元，公司預估，今年在ASIC領域的研發投資持續倍增，投注在與雲端和邊緣AI相關的高...

達梭系統、輝達合作打造工業AI平台 推動虛擬雙生技術發展

達梭系統、輝達宣布建立長期策略合作夥伴關係，將共同打造橫跨各產業、用於關鍵任務型人工智慧（AI）的共享工業架構。

聯發科總座陳冠州：今年對資料中心相關投資 估比去年倍增

聯發科（2454）強化資料中心ASIC相關布局，該公司總經理陳冠州今日表示，除了內部資源重新分配，也不斷加大投資規模，因...

輝達權利金談妥122億元 李四川曝：台灣總部6月前開工

台北市副市長李四川今天下午召開記者會，說明輝達台灣總部落腳北士科，權利金拍板為122億元，最快在本月11簽約，若來不及也...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。