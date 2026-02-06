快訊

替身演員墜樓吐血！未婚妻控不聞不問 民視劇組4點反擊：他確認安全措施無虞

台中榮總廠商代刀…女醫師100萬交保 母喊冤：外科為升職鬥成這樣

改寫島鏈態勢？網傳國造潛艦因在野杯葛失落20年 專家揭破局關鍵

達梭系統、輝達合作打造工業AI平台 推動虛擬雙生技術發展

聯合報／ 記者簡永祥／台北即時報導
達梭系統執行長Pascal Daloz（左）與NVIDIA創辦人暨執行長黃仁勳（右）。圖／達梭系統提供
達梭系統執行長Pascal Daloz（左）與NVIDIA創辦人暨執行長黃仁勳（右）。圖／達梭系統提供

達梭系統、輝達宣布建立長期策略合作夥伴關係，將共同打造橫跨各產業、用於關鍵任務型人工智慧（AI）的共享工業架構。

這項合作結合達梭系統虛擬雙生（Virtual Twin）技術與輝達AI基礎架構、開放模型及加速軟體函式庫（software libraries），雙方將共同建立經科學驗證的產業世界模型，並透過代理型3DEXPERIENCE平台具備專業能力的虛擬助手，開創全新工作方式，協助專業人士掌握全新專業技能。

達梭系統執行長Pascal Daloz表示，我們正邁向一個全新時代，AI不再侷限於預測或生成內容，而是開始真正理解真實世界。「達梭透過與輝達合作，我們正在打造整合虛擬雙生與加速運算的產業世界模型，協助各產業在生物學、材料科學、工程和製造領域更有信心地設計、模擬並營運複雜系統。這項合作奠定工業AI的全新基礎，從設計理念層面便值得信賴，並能推動生成式經濟的規模化創新。」

輝達創辦人暨執行長黃仁勳表示，「基於物理世界的定律，物理AI（Physical AI）是AI的下一個具前瞻性的領域。透過與達梭系統合作，我們結合其數十年的產業領導地位與NVIDIA的AI和Omniverse平台，將徹底改變全球數百萬研究人員、設計師和工程師打造全球最大規模產業的方式。」

達梭系統透過旗下OUTSCALE品牌部署AI工廠，作為其永續主權雲端策略的一部分。OUTSCALE AI工廠將在三大洲採用最新NVIDIA AI基礎架構，強化於3DEXPERIENCE平台運行AI模型的能力，同時確保達梭系統客戶的資料隱私、智慧財產權保護以及資料主權。

輝達正在採用達梭系統基於模型的系統工程（MBSE）來設計AI工廠，並將以NVIDIA Rubin平台為起點，進一步整合至NVIDIA Omniverse DSX Blueprint，以實現大規模AI工廠部署。

該基礎架構將運用NVIDIA開放模型與函式庫，為達梭系統工業級虛擬雙生提供支援，進而在生物學、材料科學、工程與製造領域開啟全新機會。

達梭系統與NVIDIA攜手合作打造工業AI平台， 推動虛擬雙生技術發展。圖／達梭系統提供
達梭系統與NVIDIA攜手合作打造工業AI平台， 推動虛擬雙生技術發展。圖／達梭系統提供

AI 模型 輝達
×

填問卷抽禮券！快填會員需求調查

僅需 3 分鐘，簡單點選您的興趣與偏好，讓我們為您打造專屬的閱讀體驗！
點我填答

延伸閱讀

輝達進駐北士科完成最後一哩路 蔣萬安：今議價完成

輝達總部權利金談定了？李四川下午親自說明議價情形

影／標明不二價、先付款！雲林檢警破2處「一條龍」毒工廠

生技醫療基金 價值浮現

相關新聞

輝達落腳北士科最後一哩路！權利金122億談妥 李四川：最快11日簽約

輝達台灣總部落腳北士科，權利金也談成，北市副市長李四川表示，今天中午跟美國輝達總公司以122億議價完成，今天議價完了後，輝達總公司還必須就合約走他們的程序，預定最快本月11日簽約，若來不及...

魏哲家面告台積電熊本二廠改3奈米 高市早苗振奮

台積電董事長魏哲家五日赴東京的日本首相官邸，向首相高市早苗面告台積電計畫在興建中的日本熊本縣熊本二廠，設立日本首座三奈米...

押注AI爆發商機 聯發科巨額研發支出衝ASIC、WiFi 8、CPO技術

聯發去年累計研發投資金額已達3000億元，公司預估，今年在ASIC領域的研發投資持續倍增，投注在與雲端和邊緣AI相關的高...

達梭系統、輝達合作打造工業AI平台 推動虛擬雙生技術發展

達梭系統、輝達宣布建立長期策略合作夥伴關係，將共同打造橫跨各產業、用於關鍵任務型人工智慧（AI）的共享工業架構。

聯發科總座陳冠州：今年對資料中心相關投資 估比去年倍增

聯發科（2454）強化資料中心ASIC相關布局，該公司總經理陳冠州今日表示，除了內部資源重新分配，也不斷加大投資規模，因...

輝達權利金談妥122億元 李四川曝：台灣總部6月前開工

台北市副市長李四川今天下午召開記者會，說明輝達台灣總部落腳北士科，權利金拍板為122億元，最快在本月11簽約，若來不及也...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。