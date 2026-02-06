達梭系統、輝達合作打造工業AI平台 推動虛擬雙生技術發展

達梭系統、輝達宣布建立長期策略合作夥伴關係，將共同打造橫跨各產業、用於關鍵任務型人工智慧（AI）的共享工業架構。

這項合作結合達梭系統虛擬雙生（Virtual Twin）技術與輝達AI基礎架構、開放模型及加速軟體函式庫（software libraries），雙方將共同建立經科學驗證的產業世界模型，並透過代理型3DEXPERIENCE平台具備專業能力的虛擬助手，開創全新工作方式，協助專業人士掌握全新專業技能。

達梭系統執行長Pascal Daloz表示，我們正邁向一個全新時代，AI不再侷限於預測或生成內容，而是開始真正理解真實世界。「達梭透過與輝達合作，我們正在打造整合虛擬雙生與加速運算的產業世界模型，協助各產業在生物學、材料科學、工程和製造領域更有信心地設計、模擬並營運複雜系統。這項合作奠定工業AI的全新基礎，從設計理念層面便值得信賴，並能推動生成式經濟的規模化創新。」

輝達創辦人暨執行長黃仁勳表示，「基於物理世界的定律，物理AI（Physical AI）是AI的下一個具前瞻性的領域。透過與達梭系統合作，我們結合其數十年的產業領導地位與NVIDIA的AI和Omniverse平台，將徹底改變全球數百萬研究人員、設計師和工程師打造全球最大規模產業的方式。」

達梭系統透過旗下OUTSCALE品牌部署AI工廠，作為其永續主權雲端策略的一部分。OUTSCALE AI工廠將在三大洲採用最新NVIDIA AI基礎架構，強化於3DEXPERIENCE平台運行AI模型的能力，同時確保達梭系統客戶的資料隱私、智慧財產權保護以及資料主權。

輝達正在採用達梭系統基於模型的系統工程（MBSE）來設計AI工廠，並將以NVIDIA Rubin平台為起點，進一步整合至NVIDIA Omniverse DSX Blueprint，以實現大規模AI工廠部署。