聯發科總座陳冠州：今年對資料中心相關投資 估比去年倍增

聯發科（2454）強化資料中心ASIC相關布局，該公司總經理陳冠州今日表示，除了內部資源重新分配，也不斷加大投資規模，因此今年其對於資料中心相關投資，預計會比去年倍增。

為發展資料中心ASIC相關業務，陳冠州指出， 該公司投入高速傳輸、先進封裝等領域投資，希望協助客戶降低總擁有成本（TCO）。同時，相關人才並不易尋找，因為所需能力都不是以往消費性電子產業會用到的技術，而是HPC產業所需，因此聯發科並不限於在台灣覓才，在美國招募了對於系統架構較為熟悉的人員。

聯發科先前在法說會中提到，正在多個關鍵領域加速投資，以強化其為資料中心客戶信賴夥伴的地位。首先，針對資料中心 AI 系統架構、關鍵矽智財開發及先進技術，該公司已整合內部研發資源，並增加對外招募。透過這些努力，已展現出在先進製程上構建高效能異質運算系統，及先進封裝技術的能力，希望為客戶帶來顯著的 PPA 改善與功率密度的提升。