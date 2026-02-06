輝達權利金談妥122億元 李四川曝：台灣總部6月前開工

台北市副市長李四川今天下午召開記者會，說明輝達台灣總部落腳北士科，權利金拍板為122億元，最快在本月11簽約，若來不及也會趕在13日前。媒體追問簽約後續的作業流程，李四川說，簽約完成後就是請照，經都設審查，沒有問題就會發照，希望在6月前開工。

李四川表示，排定時程就是希望在農曆過年前完成簽約，當然簽約之前就是要決定價錢，因此在4日開完審議委員會，做成議價，而議價部分很順利落122億元。媒體詢問簽約儀式等後續，他說，有關簽約儀式，輝達可能要和美國公司、上層去做溝通，原則上因為簽約是和子公司簽約，所以配合雙方協定。

至於農曆年節簽約完後到動工前的程序。李四川說，如果簽約完成就是請照，而請照部分要經過都設審查，據了解這部分已委託台灣的在地建築師規畫設計，黃仁勳也有參加很多意見，所以黃上次來的時候一直說，總部比美國漂亮、創意。

李四川說，原則上設計完成後，就會到建管處申請建造，再到都發局去做都審審查，過程中都沒有問題的話，就會發照，「中間過程，輝達也希望能盡快開工，會不會去申請在地下開挖的連續壁去做雜照，盡早開工，就尊重輝達意見，希望在六月之前能開工。」