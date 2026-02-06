快訊

名下2億資產已轉移…百歲人瑞與68歲看護登記結婚 證婚人身分曝光

憲法法庭再判決違憲…蔡宗珍3大法官拒評議 再轟：5人判決不合法

「豆腐媽媽」替身墜樓畫面曝光 金鐘視帝怒轟民視劇組：沒預算就不要跳

輝達權利金談妥122億元 李四川曝：台灣總部6月前開工

聯合報／ 記者邱書昱／台北即時報導
李四川說，如果簽約完成就是請照，而請照部分要經過都設審查，據了解這部分已委託台灣的在地建築師規畫設計。記者邱書昱／攝影
李四川說，如果簽約完成就是請照，而請照部分要經過都設審查，據了解這部分已委託台灣的在地建築師規畫設計。記者邱書昱／攝影

台北市副市長李四川今天下午召開記者會，說明輝達台灣總部落腳北士科，權利金拍板為122億元，最快在本月11簽約，若來不及也會趕在13日前。媒體追問簽約後續的作業流程，李四川說，簽約完成後就是請照，經都設審查，沒有問題就會發照，希望在6月前開工。

李四川表示，排定時程就是希望在農曆過年前完成簽約，當然簽約之前就是要決定價錢，因此在4日開完審議委員會，做成議價，而議價部分很順利落122億元。媒體詢問簽約儀式等後續，他說，有關簽約儀式，輝達可能要和美國公司、上層去做溝通，原則上因為簽約是和子公司簽約，所以配合雙方協定。

至於農曆年節簽約完後到動工前的程序。李四川說，如果簽約完成就是請照，而請照部分要經過都設審查，據了解這部分已委託台灣的在地建築師規畫設計，黃仁勳也有參加很多意見，所以黃上次來的時候一直說，總部比美國漂亮、創意。

李四川說，原則上設計完成後，就會到建管處申請建造，再到都發局去做都審審查，過程中都沒有問題的話，就會發照，「中間過程，輝達也希望能盡快開工，會不會去申請在地下開挖的連續壁去做雜照，盡早開工，就尊重輝達意見，希望在六月之前能開工。」

記者追問，是否完成議價就會請辭準備參選新北市長？李四川說，「今天大概把輝達部分做一個完成，事後的狀況我會再跟大家做報告。」

台北市副市長李四川下午說明輝達台灣總部權利金的金額。記者邱書昱／攝影
台北市副市長李四川下午說明輝達台灣總部權利金的金額。記者邱書昱／攝影

李四川 輝達 總部
×

填問卷抽禮券！快填會員需求調查

僅需 3 分鐘，簡單點選您的興趣與偏好，讓我們為您打造專屬的閱讀體驗！
點我填答

延伸閱讀

輝達總部權利金談定了？李四川下午親自說明議價情形

剩最後一哩路！輝達進駐北士科「是地方中央合作」 李四川謝劉世芳協助

黃國昌自認更知道怎麼對付民進黨 李四川接球回應這麼說

傳農曆年前請辭副市長參選新北市長？李四川說話了

相關新聞

輝達落腳北士科最後一哩路！權利金122億談妥 李四川：最快11日簽約

輝達台灣總部落腳北士科，權利金也談成，北市副市長李四川表示，今天中午跟美國輝達總公司以122億議價完成，今天議價完了後，輝達總公司還必須就合約走他們的程序，預定最快本月11日簽約，若來不及...

魏哲家面告台積電熊本二廠改3奈米 高市早苗振奮

台積電董事長魏哲家五日赴東京的日本首相官邸，向首相高市早苗面告台積電計畫在興建中的日本熊本縣熊本二廠，設立日本首座三奈米...

輝達權利金談妥122億元 李四川曝：台灣總部6月前開工

台北市副市長李四川今天下午召開記者會，說明輝達台灣總部落腳北士科，權利金拍板為122億元，最快在本月11簽約，若來不及也...

日月光法說會後外資上調目標價 股價逆勢上漲、站上各均線

半導體封測龍頭日月光投控（3711）去年全年每股純益9.37元，法說會宣布上調今年先進封測業務營收展望，由去年底估計的2...

輝達進駐北士科完成最後一哩路 蔣萬安：今議價完成

北市府日前審議完成輝達進駐北士科地上權計畫書及權利金，北市府今與輝達完成議價，預計在農曆年前簽約。

輝達總部權利金談定了？李四川下午親自說明議價情形

輝達台灣總部進駐士北科倒數。北市府今下午2時多，預告將在下午3時30分新增副市長李四川說明輝達總部議價完成記者會。預計會...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。