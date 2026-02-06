輝達台北總部議價完成 權利金122億元、最快2月11日簽約

快訊

經濟日報／ 記者余弦妙／即時報導

備受關注的輝達（NVIDIA）台北總部設置進度再有新進展。台北市副市長李四川6日表示，北市府已於今日中午與輝達美國總公司完成議價程序，雙方達成共識，將以T17、T18兩筆基地「各一案」方式辦理，權利金總額定為新台幣122億元。若行政程序順利，最快可於2月11日完成簽約，最遲也將在2月13日、農曆年前完成。

李四川指出，本案議價已完成，但仍須待輝達總公司依其內部合約程序呈報。至於權利金金額，先前已於議會說明，原本新光人壽解約後，輝達概括承受金額初估在125億元以下，此次拍板的122億元已涵蓋相關費用，條件已確定。

他進一步說明，原先概估的概括承受金額約14億元，其中包含約1.6億元營業稅；經與中央溝通釐清後，該筆營業稅可獲退還，輝達實際概括承受金額約為12億餘元，並已納入此次122億元的整體權利金安排中。

在建築規劃與建照進度方面，李四川表示，輝達已委託台灣在地建築師進行設計規劃，據他了解，輝達執行長黃仁勳對本案高度重視，親自參與設計意見討論，並曾對外表示，該案在設計創意與美感上，將超越美國總部。

李四川指出，待合約完成簽署後，輝達即可啟動建照申請程序。雖然正式核發建照前仍須通過都市設計審查，但市府將尊重輝達對工程節奏的規劃，包括是否先行申請地下開挖及連續壁工程，以加速整體進度，目前目標設定於今年6月以前正式開工。

他也強調，本案係由輝達美國總公司與其子公司對接辦理，後續無論採取何種簽約或儀式方式，市府都將全力配合，確保案件順利推進。

至於外界關切是否涉及「第二總部」規劃，李四川表示，目前T17、T18基地僅規劃作為「第一總部」使用，未來是否擴展，仍有待後續發展再行對外說明。

