聯發科：今年資料中心業務倍增 是台積電2奈米首波客戶
IC設計廠聯發科今天表示，2026年資料中心業務可望倍增，聯發科積極推動先進製程，將是台積電2奈米和英特爾（Intel）A14首波客戶。
聯發科今天舉行媒體交流會，總經理陳冠州說，資料中心業務將會是未來3年成長最強勁的產線，並可望躍升第2大產品線，僅次於手機平台。
陳冠州表示，資料中心產品要採用先進製程和先進封裝。其中，先進製程方面，聯發科將採用台積電2奈米及英特爾A14，預計今年推出2奈米產品。
聯發科財務長顧大為說，目前先進製程和先進封裝產能緊缺，不過，聯發科掌握足夠產能，2026年和2027年特殊應用（ASIC）晶片營運目標應可順利達成，2026年營收將達到10億美元。
