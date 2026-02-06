聽新聞
輝達落腳北士科最後一哩路！權利金122億談妥 李四川：最快11日簽約
輝達台灣總部落腳北士科，權利金也談成，北市副市長李四川表示，今天中午跟美國輝達總公司以122億議價完成，今天議價完了後，輝達總公司還必須就合約走他們的程序，預定最快本月11日簽約，若來不及，會在13日之前，也就是農曆春節前完成。
李四川說，第二，當初在議會就報告過，與新壽解約完後，當時跟輝達初估權利金在125億以下，這裡面有新壽的解約款項，輝達需要概括承受的部分是14億多，中間有營業稅1.6億，後來跟中央釐清後，1.6億可以退還，因此輝達概括承受大概12億多，涵蓋在122億的權利金內。
