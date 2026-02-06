快訊

「豆腐媽媽」重演神仙谷悲劇？傷者未婚妻驚訝民視說法：不知負責定義

台中榮總爆無照廠商動刀 2醫師100萬交保！檢當庭抗告

台東彩券行第10次刮中百萬元 女子抱著刮刮樂睡一晚

LINE TV爆個資外洩 巧克科技：不影響LINE系統與資料

中央社／ 台北6日電

串流影音平台LINE TV與KKTV今年初合併，近期傳出LINE TV遭駭客入侵導致用戶個資外洩。透過授權合作營運LINE TV的巧克科技新媒體公司指出，針對肇因的系統漏洞已完成修補，這起事件不影響LINE通訊軟體與其他LINE相關服務的系統運作與用戶資料安全。

巧克科技5日在官網發布公告說明，日前發現巧克科技透過與LINE的授權合作所提供的LINE TV服務，有部分的用戶資料曾發生未經授權存取的情況。

巧克科技表示，LINE TV與LINE通訊軟體及其他LINE相關服務，採用完全隔離且相互獨立的伺服器與資安架構，此事件不影響LINE通訊軟體與其他LINE相關服務的系統運作與用戶資料安全。

巧克科技進一步說明事件始末，在今年1月26日晚間，巧克科技的資安團隊在進行例行性安全檢查時，偵測到系統中有異常的存取活動，立即展開調查。經確認，在1月24日至26日之間，系統有來自外部未經授權的存取。

一發現異常後，巧克科技立即啟動最高層級的緊急應變措施、依法通報主管機關，並委請專業資安風控公司協同進行系統潛在風險的盤查。

巧克科技強調，針對這起事件肇因的系統漏洞已完成修補，未再偵測到新的未經授權存取活動。巧克科技也同步強化相關防護機制，並將持續監控平台運作，確保用戶資料及平台內容的安全。

巧克科技表示，此事件可能影響的用戶資訊包含會員編號、電子信箱、電話號碼、經雜湊保護的密碼、經加密保護的地址資訊、生日、社群帳號暱稱、社群帳號大頭貼、訂單資料。由於巧克科技並未保留用戶的完整付費資訊，例如銀行帳號、信用卡號等，因此用戶的財務資料不在受影響範圍。

為表達歉意，巧克科技提供補償方案。於2月5日公告前註冊的免費用戶，將提供14天觀看序號作為補償；於1月1日至2月5日公告前曾為VIP用戶者，則提供30天觀看序號2組作為補償。

科技 LINE 軟體
