日月光法說會後外資上調目標價 股價逆勢上漲、站上各均線

半導體封測龍頭日月光投控（3711）去年全年每股純益9.37元，法說會宣布上調今年先進封測業務營收展望，由去年底估計的26億美元（約新台幣820億元），調高至32億美元（約新台幣1,010億元），調幅逾2成；法說會後，兩家美系外資同步喊買並調高目標價，其中一家喊上350元；台股6日一度重挫逾600點，終場小跌收盤，日月光投控逆勢上漲，收304.5元，一口氣收復5日線及月線。

日月光投控去年第4季毛利率19.5%，季增2.4個百分點，年增3.1個百分點，改寫3年多來新高；營益率9.9%，季增2.1個百分點，年增3個百分點；稅後純益147.13億元，季增35%，年增58%，每股純益3.37元，為3年來單季新高。

日月光投控去年毛利率17.7%，年增1.4個百分點；營益率7.9%，年增1.3個百分點；稅後純益406.58億元，年增25%，每股純益9.37元。

日月光投控表示，去年第4季封測營收1,097.07億元，季增9%，年增24%；毛利率提升至26.3%，季增4.3個百分點，年增3個百分點；營益率14.7%，季增3.9個百分點，年增4個百分點。

日月光投控指出，根據當前業務狀況的評估及匯率假設1美元兌換新台幣31.4元估算，以新台幣計價，預估今年第1季合併營收季減5%至7%，毛利率季減0.5個百分點至1個百分點，營益率估季減1個百分點至1.5個百分點。

單就封測事業來看，若以新台幣計價，第1季封測事業營收估季減低個位數至中個位數百分點，毛利率估24%至25%；電子代工服務方面，新台幣計價營收將較2025年同期持平，營益率也會與2025年同期水準相當。

日月光投控營運長吳田玉表示，先進封測供不應求，近3個月訂單能見度轉佳，上調今年先進封測業務營收展望，由去年底估計的26億美元（約新台幣820億元），調高至32億美元（約新台幣1,010億元），調幅逾2成。

日月光投控法說會後，兩家美系外資同步喊買並調高目標價，其中一家美系外資表示，日月光預估其LEAP業務營收將在2026年至少翻倍成長，加上毛利率成長，重申「加碼」評等，目標價由308元調高至338元；另一家美系外資也重申「買進」評等，目標價由268元調高至350元。

日月光投控6日以303元開高後一度衝達309元，終場收304.5元， 上漲20.5元， 漲幅7.22%， 同步收復5日線及月線，站上各均線。