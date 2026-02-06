快訊

輝達總部權利金談定了？李四川下午親自說明議價情形

聯合報／ 記者邱書昱／台北即時報導
輝達台灣總部T17、T18土地現址。本報資料照
輝達台灣總部進駐士北科倒數。北市府今下午2時多，預告將在下午3時30分新增副市長李四川說明輝達總部議價完成記者會。預計會中會說明議價金額及後續簽約時間等細節。

北市府在4日針對北士科區段徵收市地重劃委員會，李四川當時受訪表示，權利金已拍板定案，「還是秘密，不能對外公開」，另外，地上權年限採「50加20」年，若議價完成就會在過年前簽約，因此是邁入最後一個程序。

輝達台灣總部權利金先前各界討論，估計權利金會落在120億元以內。今天下午就將由李四川說明議價完成的金額及後續的作業。

