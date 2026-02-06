精測法說會下午登場！去年獲利刷新高 市場聚焦今年展望與毛利續航力

快訊

經濟日報／ 記者朱子呈 ／台北即時報導

中華精測（6510）5日公布2025年財報繳出獲利創新高成績單，6日股價早盤震盪整理、盤中一度攻上4,000元後拉回，終場收3,700元，跌幅5.25%；公司預計今下午召開法說會，市場目光轉向管理階層對2026年需求能見度與接單節奏的最新說法。

精測2025年第4季合併營收20.66億元，季減1.1%、年增14.3%；毛利率32.8%，季增3.8個百分點、年減1.6個百分點；營益率27.3%，季增2.4個百分點、年增0.3個百分點；歸屬母公司稅後純益5.14億元，季增19%、年增12.5%，單季每股純益1.89元。

全年方面，2025年合併營收48.06億元、年增33.4%；毛利率55.52%，年增2.06個百分點，營益率24.77%，較2024年13.56%大增11.21個百分點；歸屬母公司稅後純益9.97億元，年增95.5%，全年每股純益30.41元，獲利表現寫下新高。

今日下午法說會，市場關心焦點將落在2026年各應用端需求（特別是高階運算/AI相關測試需求）是否延續、客戶拉貨節奏與訂單能見度、產品組合變化對毛利率的影響，以及後續產能與資本支出規畫；在去年基期墊高之下，投資人也將關注公司對全年營運成長動能的定調，能否支撐高檔評價與市場期待。

