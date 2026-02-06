鴻華 MODEL T 前進基隆 為今年業績再下一城

基隆市政府於6日啟動市區電動公車碳化計劃，與鴻華先進（2258）在市府共同舉辦「電動公車汰換計畫簽約記者會」。基隆市將於 2026 年下半引進鴻華先進 MODEL T 投入市區營運，正式宣示基隆市公共運輸邁向綠色低碳轉型的重要里程碑，攜手打造綠色智慧交通生態系。

簽約儀式由基隆市謝國樑市長與鴻華先進董事長李秉彥共同簽署，依據合約內容，基隆市將導入 30 輛 MODEL T 投入市區營運，負責多條主要幹線與觀光路線，期待藉由 MODEL T 乘車體驗，優化市民的日常通勤，提升基隆市公共運輸服務品質。

談及雙方的合作，謝國樑市長表示，面對氣候變遷與城市永續發展的挑戰，本次電動公車汰換計畫的宣布，不僅是基隆市公共運輸系統的升級，更是改善市民生活品質的重要工程。電動公車具備低碳、低噪音與行駛平穩等優點，對於提升市區空氣品質、降低交通噪音及打造低碳宜居城市具有實質效益。

李秉彥董事長表示，鴻華先進以實際行動支持基隆市，提供新世代、以軟體定義架構為核心的智能化電動公車，並以務實態度推動三大重點發展方向：1、車輛安全與品質優先；2、售後與維運到位；3、持續優化車輛系統共同成長，並依期程交車，期待和市府共同打造永續、可靠的公共運輸系統。

鴻華先進 MODEL T 以軟體定義架構為核心，其動力性能、續航能耗、造型設計及安全配備皆優於市場，不僅能有效降低噪音與空氣污染，改善市區與港區周邊的行車環境，也能讓市民在更安靜、舒適的空間中移動，提升整體交通體驗。

除性能服務優勢， MODEL T 亦可協助公車場站、營運流程全面數位化，逐步建立以數位化為基礎的公共運輸管理模式，為未來智慧城市的建設發展，奠定更扎實的基礎。

鴻華先進憑藉 CDMS 商業模式（Contract Design and Manufacturing Service，委託設計與製造服務），MODEL T 除了在台灣多縣市上路營運，也獲得日本車廠青睞前進海外，未來將持續優化其性能與服務，共同打造滿足當地市場及使用體驗的最適產品。