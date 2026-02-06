快訊

南投刑大前大隊長遭拔官 周刊爆料要求女警陪酒、穿辣一點

沈玉琳可以回家過年了！親口證實「胖8公斤」準備復工

經典賽／真的好想贏台灣…高永表難忘12強遭震撼教育想再對決一次

聽新聞
0:00 / 0:00

鴻華 MODEL T 前進基隆 為今年業績再下一城

經濟日報／ 記者蕭君暉／台北即時報導
基隆市長謝國樑（左）與鴻華先進董事長李秉彥。鴻華／提供
基隆市長謝國樑（左）與鴻華先進董事長李秉彥。鴻華／提供

基隆市政府於6日啟動市區電動公車碳化計劃，與鴻華先進（2258）在市府共同舉辦「電動公車汰換計畫簽約記者會」。基隆市將於 2026 年下半引進鴻華先進 MODEL T 投入市區營運，正式宣示基隆市公共運輸邁向綠色低碳轉型的重要里程碑，攜手打造綠色智慧交通生態系。

簽約儀式由基隆市謝國樑市長與鴻華先進董事長李秉彥共同簽署，依據合約內容，基隆市將導入 30 輛 MODEL T 投入市區營運，負責多條主要幹線與觀光路線，期待藉由 MODEL T 乘車體驗，優化市民的日常通勤，提升基隆市公共運輸服務品質。

談及雙方的合作，謝國樑市長表示，面對氣候變遷與城市永續發展的挑戰，本次電動公車汰換計畫的宣布，不僅是基隆市公共運輸系統的升級，更是改善市民生活品質的重要工程。電動公車具備低碳、低噪音與行駛平穩等優點，對於提升市區空氣品質、降低交通噪音及打造低碳宜居城市具有實質效益。

李秉彥董事長表示，鴻華先進以實際行動支持基隆市，提供新世代、以軟體定義架構為核心的智能化電動公車，並以務實態度推動三大重點發展方向：1、車輛安全與品質優先；2、售後與維運到位；3、持續優化車輛系統共同成長，並依期程交車，期待和市府共同打造永續、可靠的公共運輸系統。

鴻華先進 MODEL T 以軟體定義架構為核心，其動力性能、續航能耗、造型設計及安全配備皆優於市場，不僅能有效降低噪音與空氣污染，改善市區與港區周邊的行車環境，也能讓市民在更安靜、舒適的空間中移動，提升整體交通體驗。

除性能服務優勢， MODEL T 亦可協助公車場站、營運流程全面數位化，逐步建立以數位化為基礎的公共運輸管理模式，為未來智慧城市的建設發展，奠定更扎實的基礎。

鴻華先進憑藉 CDMS 商業模式（Contract Design and Manufacturing Service，委託設計與製造服務），MODEL T 除了在台灣多縣市上路營運，也獲得日本車廠青睞前進海外，未來將持續優化其性能與服務，共同打造滿足當地市場及使用體驗的最適產品。

鴻華先進 公車 董事長
×

填問卷抽禮券！快填會員需求調查

僅需 3 分鐘，簡單點選您的興趣與偏好，讓我們為您打造專屬的閱讀體驗！
點我填答

延伸閱讀

影／基隆今年30輛鴻華電動公車上路 2030前全數汰換花逾20億

基隆警近2年外縣市及網路查獲槍械占8成3 治安相對平穩

染疫慰問金普發1萬變限中低收綠批跳票 謝國樑：尊重各方意見

致祭勇消詹能傑 謝國樑泛淚：有些人用生命告訴我們什麼叫責任

相關新聞

今明年成長動能強勁 法人調高這檔電源龍頭股目標價

台達電（2308）挾自製能力並提供完整的解決方案，朝資料中心系統整合商發展，預計下半年出貨400V電源櫃，2027年量產...

亞馬遜公布財報後 雖盤後股價重挫 但有助鴻海、緯穎等供應鏈後市

亞馬遜（Amazon）公布財報，營收為2,133.8億美元，優於市場先前預期的2,114.8億美元，其中在雲端運算AWS...

魏哲家面告台積電熊本二廠改3奈米 高市早苗振奮

台積電董事長魏哲家五日赴東京的日本首相官邸，向首相高市早苗面告台積電計畫在興建中的日本熊本縣熊本二廠，設立日本首座三奈米...

鴻華 MODEL T 前進基隆 為今年業績再下一城

基隆市政府於6日啟動市區電動公車碳化計劃，與鴻華先進（2258）在市府共同舉辦「電動公車汰換計畫簽約記者會」。基隆市將於...

量縮八成！四大科學園區預售市場全崩了 一表看重災區

永慶房產集團統計去年各大科學園區預售屋的交易量，竹科、高雄園區年減達八成以上，中科和台南園區也超過七成五，顯示信用管制政...

Counterpoint ：首季記憶體製造商營業利益率將創歷史新高

Counterpoint表示，相較去年第4季，2026年迄今，記憶體價格上漲 80%到90%，DRAM、NAND 與 H...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。