今明年成長動能強勁 法人調高這檔電源龍頭股目標價

台達電（2308）挾自製能力並提供完整的解決方案，朝資料中心系統整合商發展，預計下半年出貨400V電源櫃，2027年量產800V電源櫃，加上新一代AI伺服器電源供應器瓦特數大幅提升，法人看好獲利成長動能，調高目標價至1,550元。

金控旗下投顧法人分析，雖然第4季是消費性電子淡季，但AI伺服器需求持續暢旺帶動台達電電源相關零組件出貨成長，加上液冷產品迎來旺季，預估單季毛利率略為增加至35.2%，稅後純益近200億元，全年獲利成長近八成。

展望未來，法人指出，電源方面，GB300 PSU仍以5.5-8KW產品為主流，隨伺服器對電源需求增加，Vera Rubin逐步提升至12KW以上，台達電400V DC電源產品將於下半年出貨，800V DC Power Rack預估於2027年出貨，電源AC-DC 電源模組產品潛在市場持續擴增，DC-DC產品恢復成長。

散熱方面，台達電液對氣維持高市占率，雖然客戶持續尋找第二供應商，但整體市場潛在產值持續擴大，預估2026年營收將成長60%，基礎設施部門則拜經濟規模效應，營利率將明顯成長。

整體而言，台達電具備關鍵零組件自製優勢，能滿足客戶需求及控制成本，隨AI伺服器規格提升，成為主要受惠廠商之一，法人預估今、明年稅後純益分別成長46.2%、41.6%。