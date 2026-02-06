快訊

寒流要來了！北北基等11縣市低溫特報 全台急凍時間點曝

果粉準備！iPhone 17e、iPad 12規格外洩 外媒爆：蘋果2月19日發表入門款手機

確定入獄！勤美創辦人侵占公司7009萬資產 纏訟17年判3年2月定讞

量縮八成！四大科學園區預售市場全崩了 一表看重災區

經濟日報／ 記者游智文／即時報導
高雄科學園區預售交易量較去年同期年減85%，居各大園區之首，台南科學園區也超過七成五。房市示意圖／永慶房屋提供
高雄科學園區預售交易量較去年同期年減85%，居各大園區之首，台南科學園區也超過七成五。房市示意圖／永慶房屋提供

永慶房產集團統計去年各大科學園區預售屋的交易量，竹科、高雄園區年減達八成以上，中科和台南園區也超過七成五，顯示信用管制政策壓制下，儘管這些區域有園區利多題材加持，預售交易量仍呈崩盤態勢。

永慶房屋研展中心副理陳金萍分析，2025年全台前11月的預售市場延續2024下半年低迷的市況，消費者購屋心態偏保守觀望，加上第七波信用管制續行，使投資買盤退場，量能迅速量縮。

她表示，即使自住買盤強勁的新竹科學園區，預售交易量也年減83%，其中寶山鄉預售交易量縮88%，竹北市量縮也達86%。

陳金萍指出，寶山鄉為新竹房市蛋白區，隨著市區發展飽和及台積電設廠效應下，預售屋房價直線飆升，且因房價已到相對高檔，加上受政策衝擊，2025年預售交易量急度量縮。

竹北市為科技產業重鎮，因此也帶動龐大的高科技人才需求，使先前房市交易火熱。不過，2025年在政策續行下，當地也不敵政策衝擊，預售交易量快速下降。

高雄園區2025年前11月預售屋量縮幅度居各大園區之首，較去年同期，年減85%。

陳金萍表示，高雄園區近年受益於台積電設廠投資，房價水漲船高。然而，自2024下半年開始，受銀行房貸緊縮和第七波信用管制的影響，高雄園區周邊買氣急凍，房市熱度降溫，房價、交易量也都開始修正。

其中，位於北高雄區域的橋頭及楠梓區，2025年預售量縮幅度也分別達81%、87%。

陳金萍表示，這兩區近年為高雄的房市熱門區，房價漲幅兇猛。2025年因政策續行，加上房價已來到高檔，且這兩區推案量極大，在買氣轉弱下，過多的供給量導致市場去化速度大幅放緩，消費者也期待能有較大的降價空間，使這兩區預售屋交易量縮顯著。

近二年各大科學園區所在行政區1-11月預售交易量變化。資料來源／永慶房屋
近二年各大科學園區所在行政區1-11月預售交易量變化。資料來源／永慶房屋
隨著民眾購屋心態轉趨保守，2025年1-11月新竹科學園區所在的行政區，預售屋交易量年減逾八成。房市示意圖／永慶房屋提供
隨著民眾購屋心態轉趨保守，2025年1-11月新竹科學園區所在的行政區，預售屋交易量年減逾八成。房市示意圖／永慶房屋提供

預售屋 高雄 房價
×

填問卷抽禮券！快填會員需求調查

僅需 3 分鐘，簡單點選您的興趣與偏好，讓我們為您打造專屬的閱讀體驗！
點我填答

延伸閱讀

苗栗新地標曝光！全台最大「懷舊影視基地」成最夯旅遊打卡點

通勤超過1小時是台灣日常？ 網曝「這1地」塞車就占一半時間

年關將近 竹南市區多條瓶頸道路改善工程圓滿竣工

春節來六堆客家文化園區…花田迷宮美美拍 還有福袋抽黃金

相關新聞

亞馬遜公布財報後 雖盤後股價重挫 但有助鴻海、緯穎等供應鏈後市

亞馬遜（Amazon）公布財報，營收為2,133.8億美元，優於市場先前預期的2,114.8億美元，其中在雲端運算AWS...

魏哲家面告台積電熊本二廠改3奈米 高市早苗振奮

台積電董事長魏哲家五日赴東京的日本首相官邸，向首相高市早苗面告台積電計畫在興建中的日本熊本縣熊本二廠，設立日本首座三奈米...

量縮八成！四大科學園區預售市場全崩了 一表看重災區

永慶房產集團統計去年各大科學園區預售屋的交易量，竹科、高雄園區年減達八成以上，中科和台南園區也超過七成五，顯示信用管制政...

Counterpoint ：首季記憶體製造商營業利益率將創歷史新高

Counterpoint表示，相較去年第4季，2026年迄今，記憶體價格上漲 80%到90%，DRAM、NAND 與 H...

AI 賦能生技新革命！輝達與禮來強強聯手、砸10億美金創實驗室

近日輝達執行長黃仁勳來台，再度掀起AI投資趨勢話題，玉山投信指出，輝達與禮來已於1月中旬正式宣布成立共同創新AI實驗室，...

瑞昱營收／1月135億元、月增逾六成 創新高

網通晶片大廠瑞昱（2379）於6日公布1月業績，月增幅超過六成，再創歷史新高。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。