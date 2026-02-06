量縮八成！四大科學園區預售市場全崩了 一表看重災區

永慶房產集團統計去年各大科學園區預售屋的交易量，竹科、高雄園區年減達八成以上，中科和台南園區也超過七成五，顯示信用管制政策壓制下，儘管這些區域有園區利多題材加持，預售交易量仍呈崩盤態勢。

永慶房屋研展中心副理陳金萍分析，2025年全台前11月的預售市場延續2024下半年低迷的市況，消費者購屋心態偏保守觀望，加上第七波信用管制續行，使投資買盤退場，量能迅速量縮。

她表示，即使自住買盤強勁的新竹科學園區，預售交易量也年減83%，其中寶山鄉預售交易量縮88%，竹北市量縮也達86%。

陳金萍指出，寶山鄉為新竹房市蛋白區，隨著市區發展飽和及台積電設廠效應下，預售屋房價直線飆升，且因房價已到相對高檔，加上受政策衝擊，2025年預售交易量急度量縮。

竹北市為科技產業重鎮，因此也帶動龐大的高科技人才需求，使先前房市交易火熱。不過，2025年在政策續行下，當地也不敵政策衝擊，預售交易量快速下降。

高雄園區2025年前11月預售屋量縮幅度居各大園區之首，較去年同期，年減85%。

陳金萍表示，高雄園區近年受益於台積電設廠投資，房價水漲船高。然而，自2024下半年開始，受銀行房貸緊縮和第七波信用管制的影響，高雄園區周邊買氣急凍，房市熱度降溫，房價、交易量也都開始修正。

其中，位於北高雄區域的橋頭及楠梓區，2025年預售量縮幅度也分別達81%、87%。