Counterpoint ：首季記憶體製造商營業利益率將創歷史新高

Counterpoint表示，相較去年第4季，2026年迄今，記憶體價格上漲 80%到90%，DRAM、NAND 與 HBM 價格皆創新高。因應成本壓力，OEM 正降低單一裝置的記憶體配置，或優先導入搭載 LPDDR5 的高階產品線，以因應相對可控的價格壓力。去年第4季，一般型 DRAM 毛利率已超越 HBM，預期今年首季，記憶體製造商營業利益率將創下歷史新高。

Counterpoint Research 資深分析師Jeongku Choi表示，隨著零組件成本上升，以及消費者購買力趨於審慎，裝置需求在季度後段可能面臨壓力，OEM 因此正評估調整採購策略，或將產品布局轉向高階機種，以支撐整體產品定價。

在智慧型手機市場，品牌廠商正透過降低DRAM配置容量，或以成本較低的 QLC SSD 取代 TLC SSD 來控管成本。同時，因 LPDDR4 供應持續吃緊，其訂單量呈下降趨勢；相對而言，隨著支援最新 DRAM 標準的新一代入門級晶片平台陸續推出，LPDDR5 的需求則持續增加。

Jeongku Choi指出，2025年第4季 DRAM 營業利益率已達約 60%，首次超越 HBM。展望 2026年第1季，DRAM 毛利率預期將再創新高，帶動記憶體製造商整體獲利表現提升。