瑞昱營收／1月135億元、月增逾六成 創新高
網通晶片大廠瑞昱（2379）於6日公布1月業績，月增幅超過六成，再創歷史新高。
瑞昱1月合併營收為135.77億元，月增62.9%、年增14.4%，超越去年1月的歷史高點，再度改寫單月業績紀錄。
瑞昱先前在法說會中表示，已看到客戶端提前拉貨跡象，在客戶庫存回補效應下，短期營運樂觀，上半年營運將有強勁表現。
瑞昱去年合併營收1,227.06億元，創歷史新高，年增8.2％，毛利率則微降0.4個百分點，仍守住50％大關，稅後淨利147.53億元，年減3.5％，每股純益28.77元。
