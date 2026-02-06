瑞昱營收／1月135億元、月增逾六成 創新高

快訊

經濟日報／ 記者鐘惠玲／即時報導

網通晶片大廠瑞昱（2379）於6日公布1月業績，月增幅超過六成，再創歷史新高。

瑞昱1月合併營收為135.77億元，月增62.9%、年增14.4%，超越去年1月的歷史高點，再度改寫單月業績紀錄。

瑞昱先前在法說會中表示，已看到客戶端提前拉貨跡象，在客戶庫存回補效應下，短期營運樂觀，上半年營運將有強勁表現。

瑞昱去年合併營收1,227.06億元，創歷史新高，年增8.2％，毛利率則微降0.4個百分點，仍守住50％大關，稅後淨利147.53億元，年減3.5％，每股純益28.77元。

亞馬遜公布財報後 雖盤後股價重挫 但有助鴻海、緯穎等供應鏈後市

亞馬遜（Amazon）公布財報，營收為2,133.8億美元，優於市場先前預期的2,114.8億美元，其中在雲端運算AWS...

魏哲家面告台積電熊本二廠改3奈米 高市早苗振奮

台積電董事長魏哲家五日赴東京的日本首相官邸，向首相高市早苗面告台積電計畫在興建中的日本熊本縣熊本二廠，設立日本首座三奈米...

94歲張忠謀坐輪椅現身餐敘 他竟酸「家財萬貫又怎樣」…許美華怒批：無聊無知

輝達執行長黃仁勳日前抵達台灣，展開為期4天的訪台行程，期間拜訪台積電創辦人張忠謀，雙方相約共進晚餐，張忠謀被直擊坐著輪椅進入餐廳，引發外界關注。 然而，卻有網友在網路上發文表示，「當你94歲像張忠謀一樣坐在輪椅上，家財萬貫、富可敵國、權傾一時那又怎樣？」這段話引發論戰。科技專家許美華就忍不住留言怒嗆，直言「如果我是張忠謀，我會覺得我的人生很值得。」

昇陽半1月業績登峰

再生晶圓廠昇陽半（8028）於5日公布，1月業績再創歷史新高。

半導體風雲／羅唯仁風波後台積整隊 敲定3高階人事晉升

台積電歷經羅唯仁跳槽英特爾風波後，啟動新一波高階人事案。台積電9日將移師到日本熊本召開董事會，先前多次被點名負責推進先進製程量產的兩位台積電副總級關鍵人物：先進技術暨光罩工程副總經理張宗生和晶圓廠營運副總經理王英郎，預料將獲晉升資深副總經理...

