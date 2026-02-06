昇陽半1月業績登峰
再生晶圓廠昇陽半（8028）於5日公布，1月業績再創歷史新高。
昇陽半1月合併營收為4.2億元，月增4.8%、年增16.6%，超越去年11月的表現，再登歷史高峰。
昇陽半去年合併營收45.09億元，年增26.9％，連五年攀峰。該公司的客戶需求動能強，且持續擴產，法人預期，其2026年營收將首度挑戰50億元大關。
昇陽半新竹與台中廠的再生晶圓月產能合計已達85萬片，規畫今年月產能擴增至120萬片。另外，該公司日前已宣布投入18.5億元，用以興建中港廠Fab3B，並預計最快將於2027年末投產，未來月產能至少為60萬片，將視市場需求分階段到位，2027年也可能持續擴增中港廠Fab3A產能。
