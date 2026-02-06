輝達執行長黃仁勳日前抵達台灣，展開為期4天的訪台行程，期間拜訪台積電創辦人張忠謀，雙方相約共進晚餐，張忠謀被直擊坐著輪椅進入餐廳，引發外界關注。 然而，卻有網友在網路上發文表示，「當你94歲像張忠謀一樣坐在輪椅上，家財萬貫、富可敵國、權傾一時那又怎樣？」這段話引發論戰。科技專家許美華就忍不住留言怒嗆，直言「如果我是張忠謀，我會覺得我的人生很值得。」

2026-02-06 07:29