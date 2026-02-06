亞馬遜公布財報後 雖盤後股價重挫 但有助鴻海、緯穎等供應鏈後市

亞馬遜（Amazon）公布財報，營收為2,133.8億美元，優於市場先前預期的2,114.8億美元，其中在雲端運算AWS業務營收為355.7億美元，優於市場預期的348.7億美元，調整後每股獲利（EPS）為1.95美元，劣於市場先前預期的1.96美元。

全年營收為7,169 億美元，年增12%，其中AWS業務營收為1,287億美元，年增20%，調整後全年EPS為7.17 美元，過去12個月的自由現金流則降至112億美元（截至2024年12月31日的過去12個月自由現金流為382億美元），主要是購置物業和設備的支出有所成長，反映其對人工智慧的投資。

展望後市，財測指引的部分，亞馬遜預期第1季營收介於1,735~1,785億美元，年增11-15%，中值略優於市場預期的1, 756億美元，而在資本支出方面，公司表示隨著人工智慧需求快速增加，全資本支出將持續攀升至2,000億美元，高於市場先前預期的1,466億美元。

法人機構表示，Amazon財報公布後，市場反應較為悲觀，股價在盤後交易時段大跌約11%，主要受到獲利表現不如預期以及資本支出預估大幅提高使市場有所擔憂。但由於Amazon對於資本支出投入相當正向，對於台廠相關供應鏈如緯穎、廣達、鴻海、英業達、神達等廠商將有所助益，正向看待後續雲端業務發展。