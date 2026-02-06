聽新聞
0:00 / 0:00

台積熊本廠攻3奈米…藍委：矽盾破窗 經長：最先進製程留台

聯合報／ 記者陳儷方黃婉婷屈彥辰林銘翰／台北報導
經濟部長龔明鑫相信，台積電最先進、最大量、最賺錢的製程技術，一定會是在台灣。圖為台積電寶山研發中心一景。 圖／聯合報系資料照片
經濟部長龔明鑫相信，台積電最先進、最大量、最賺錢的製程技術，一定會是在台灣。圖為台積電寶山研發中心一景。 圖／聯合報系資料照片

台積電評估日本熊本二廠升級為三奈米先進製程，在野黨質疑，三奈米製程外移是質變訊號，台灣「矽盾」恐成「破窗」。經濟部長龔明鑫昨說，即使台積電在日本建立先進製程產線，海外先進產能比重頂多增加一、兩個百分點；行政院發言人李慧芝說，台灣在全球先進製程產能中的占比仍維持八成，台積電在台布局先進製程領先全球，海外發展是基於客戶需求，並非取代台灣。

國民黨立委許宇甄表示，台灣「矽盾」將成「破窗」，護國神山不再保護台灣，這是台灣產業空洞化的序曲；當美日供應鏈自主性逐步提升、先進製程的「去台灣化」加速推進，台灣不可替代性即下滑。立委吳宗憲說，高階製程、晶片的主要供應都移到其他國家，台灣的戰略價值一定會降低，影響國安和經濟。

「矽盾確實在變薄，但不是明天就垮。」民眾黨立委洪毓祥指出，三奈米製程外移是質變訊號，完全牴觸「先進製程要留在台灣」的戰略目標。

龔明鑫表示，國內企業都是先在台灣研發，成功量產後再移往海外。台積電的產能現在是被客戶追著跑，台積電會持續增加在台灣的投資金額，他相信，台積電最先進、最大量、最賺錢的製程技術，一定會是在台灣。

台積電 先進製程 奈米 龔明鑫 產業空洞化 吳宗憲 晶片 矽盾 熊本 國安
×

填問卷抽禮券！快填會員需求調查

僅需 3 分鐘，簡單點選您的興趣與偏好，讓我們為您打造專屬的閱讀體驗！
點我填答

延伸閱讀

藍憂台積電高階製程外移削弱矽盾 政院：先進製程台灣仍領先

無人機有2百億產值 核三廠再運轉將提計畫

龔明鑫在華府智庫演講：台灣是AI及非紅供應鏈的重要角色

龔明鑫：投資台灣不危險 向美增購天然氣確保能源供應與多元

相關新聞

魏哲家面告台積電熊本二廠改3奈米 高市早苗振奮

台積電董事長魏哲家五日赴東京的日本首相官邸，向首相高市早苗面告台積電計畫在興建中的日本熊本縣熊本二廠，設立日本首座三奈米...

台積電熊本二廠升級3奈米 高市早苗：矽島九州復活

台積電將於日本熊本設3奈米先進製程，日本首相高市早苗今晚在社群媒體X發文表示，以台積電進駐為契機加速形成的熊本半導體產業...

新聞眼／熊本廠攻3奈米 台積電將地緣政治壓力化為助力

台積電創辦人張忠謀曾說，台積電已成為地緣政治家的兵家必爭之地。在晶圓代工先進製程位居壟斷地位的台積電已成全球標竿，更是美、日、歐等強國拉攏的對象，唯掛著「台灣」招牌的台積電既要確保最先進製程不出走，同時要滿足外國政府的需索無度。台積當初被迫推向世界舞台，如今已能透過靈活手腕和精準判斷，將地緣政治為公司帶來的壓力化為助力，既能穩住「護國神山」地位，也能周旋各國間，確保公司持續壯大。

魏哲家高市早苗會面後 台積電董事會9日首度移師日本

台積電首度移師日本舉行董事會，預計9日登場。市場推測將聚焦日本詳細生產計劃，據瞭解，台積電法人董事、國發會主委葉俊顯也將...

台積熊本廠攻3奈米…藍委：矽盾破窗 經長：最先進製程留台

台積電評估日本熊本二廠升級為三奈米的先進製程，在野黨質疑，三奈米製程外移是質變訊號，台灣「矽盾」恐成「破窗」。經濟部長龔明鑫昨說，即使台積電在日本建立先進製程產線，海外先進產能比重頂多增加一、兩個百分點；行政院發言人李慧芝說，台灣在全球先進製程產能中的占比仍維持八成，台積電在台布局先進製程領先全球，海外發展是基於客戶需求，並非取代台灣。

台積德國廠量產「以拖待變」 因大陸車殺價影響車用晶片庫存

台積電日本熊本二廠決定升級三奈米後，市場也關注台積電德國廠進展，是否會同步修正切入ＡＩ相關晶片生產。台積電董事長魏哲家先前表示，「德國廠完全因應車用晶片客戶需求，因而切入較特殊製程的廿八／廿二奈米與十六／十二奈米技術，主要供應車用與工業晶片需求。」魏的發言顯示，德國廠完全為車用晶片打造，不會輕易調整跨足五奈米以下的先進製程。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。