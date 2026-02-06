聽新聞
0:00 / 0:00
台積德國廠量產「以拖待變」 因大陸車殺價影響車用晶片庫存
台積電日本熊本二廠決定升級三奈米後，市場也關注台積電德國廠進展，是否會同步修正切入ＡＩ相關晶片生產。台積電董事長魏哲家先前表示，「德國廠完全因應車用晶片客戶需求，因而切入較特殊製程的廿八／廿二奈米與十六／十二奈米技術，主要供應車用與工業晶片需求。」魏的發言顯示，德國廠完全為車用晶片打造，不會輕易調整跨足五奈米以下的先進製程。
供應鏈透露，受到中國電動車掀起全球殺價旋風，歐洲車用同受波及，連帶使台積電合作的三大車用晶片廠也面臨庫存修正，台積電建廠工程雖如期進行，實際量產卻以拖代變，真正量產仍得車用明顯回溫，台積電原訂二○二七年量產時程仍有待觀察。
台積電德國廠布局，與博世、英飛凌、恩智浦合資的歐洲半導體製造公司（ＥＳＭＣ），去年八月動土、目前積極進行主體工程。台積電德國廠位在德勒斯登，去年十月薩克森邦邦長抵台拜會魏哲家，保證在水電和人才各面向全力支持。
台積電德國投資計畫，同樣獲得德國政府及歐盟晶片法案一半的補助，投資總額約一百億歐元。台積電在一月法說會中，魏哲家表示投資案獲得來自歐盟執委會、德國聯邦政府、邦政府和市政府的堅定承諾，但「晶圓廠的量產計畫將依客戶需求及市場狀況而定」。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言