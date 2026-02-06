聽新聞
台積德國廠量產「以拖待變」 因大陸車殺價影響車用晶片庫存

聯合報／ 記者簡永祥／台北報導
台積電德國廠專攻車用晶片，圖為2024年8月，台積電董事長魏哲家（左四）主持動土典禮。 圖／聯合報系資料照片
台積電德國廠專攻車用晶片，圖為2024年8月，台積電董事長魏哲家（左四）主持動土典禮。 圖／聯合報系資料照片

台積電日本熊本二廠決定升級三奈米後，市場也關注台積電德國廠進展，是否會同步修正切入ＡＩ相關晶片生產。台積電董事長魏哲家先前表示，「德國廠完全因應車用晶片客戶需求，因而切入較特殊製程的廿八／廿二奈米與十六／十二奈米技術，主要供應車用與工業晶片需求。」魏的發言顯示，德國廠完全為車用晶片打造，不會輕易調整跨足五奈米以下的先進製程

供應鏈透露，受到中國電動車掀起全球殺價旋風，歐洲車用同受波及，連帶使台積電合作的三大車用晶片廠也面臨庫存修正，台積電建廠工程雖如期進行，實際量產卻以拖代變，真正量產仍得車用明顯回溫，台積電原訂二○二七年量產時程仍有待觀察。

台積電德國廠布局，與博世、英飛凌、恩智浦合資的歐洲半導體製造公司（ＥＳＭＣ），去年八月動土、目前積極進行主體工程。台積電德國廠位在德勒斯登，去年十月薩克森邦邦長抵台拜會魏哲家，保證在水電和人才各面向全力支持。

台積電德國投資計畫，同樣獲得德國政府及歐盟晶片法案一半的補助，投資總額約一百億歐元。台積電在一月法說會中，魏哲家表示投資案獲得來自歐盟執委會、德國聯邦政府、邦政府和市政府的堅定承諾，但「晶圓廠的量產計畫將依客戶需求及市場狀況而定」。

台積電 德國 晶圓廠 半導體 電動車 先進製程 車用晶片 歐盟 魏哲家 恩智浦
台積電評估日本熊本二廠升級為三奈米的先進製程，在野黨質疑，三奈米製程外移是質變訊號，台灣「矽盾」恐成「破窗」。經濟部長龔明鑫昨說，即使台積電在日本建立先進製程產線，海外先進產能比重頂多增加一、兩個百分點；行政院發言人李慧芝說，台灣在全球先進製程產能中的占比仍維持八成，台積電在台布局先進製程領先全球，海外發展是基於客戶需求，並非取代台灣。

台積電日本熊本二廠決定升級三奈米後，市場也關注台積電德國廠進展，是否會同步修正切入ＡＩ相關晶片生產。台積電董事長魏哲家先前表示，「德國廠完全因應車用晶片客戶需求，因而切入較特殊製程的廿八／廿二奈米與十六／十二奈米技術，主要供應車用與工業晶片需求。」魏的發言顯示，德國廠完全為車用晶片打造，不會輕易調整跨足五奈米以下的先進製程。

台積電創辦人張忠謀曾說，台積電已成為地緣政治家的兵家必爭之地。在晶圓代工先進製程位居壟斷地位的台積電已成全球標竿，更是美、日、歐等強國拉攏的對象，唯掛著「台灣」招牌的台積電既要確保最先進製程不出走，同時要滿足外國政府的需索無度。台積當初被迫推向世界舞台，如今已能透過靈活手腕和精準判斷，將地緣政治為公司帶來的壓力化為助力，既能穩住「護國神山」地位，也能周旋各國間，確保公司持續壯大。

