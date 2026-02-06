聽新聞
新聞眼／熊本廠攻3奈米 台積電將地緣政治壓力化為助力

聯合報／ 本報記者賴昭穎簡永祥
台積電董事長魏哲家（左二）五日赴東京拜會日本首相高市早苗（右二），由日本內閣官房長官木原稔（右）及台積電副總經理李俊賢（左）作陪。 （歐新社）
台積電董事長魏哲家（左二）五日赴東京拜會日本首相高市早苗（右二），由日本內閣官房長官木原稔（右）及台積電副總經理李俊賢（左）作陪。 （歐新社）

台積電創辦人張忠謀曾說，台積電已成為地緣政治家的兵家必爭之地。在晶圓代工先進製程位居壟斷地位的台積電已成全球標竿，更是美、日、歐等強國拉攏的對象，唯掛著「台灣」招牌的台積電既要確保最先進製程不出走，同時要滿足外國政府的需索無度。台積當初被迫推向世界舞台，如今已能透過靈活手腕和精準判斷，將地緣政治為公司帶來的壓力化為助力，既能穩住「護國神山」地位，也能周旋各國間，確保公司持續壯大。

台積電下周在日本熊本舉行今年首場董事會，就在日本眾議院八日改選之際，董事長魏哲家昨親赴日本拜會首相高市早苗，面告台積電將日本熊本二廠提升為三奈米製程的「好消息」；魏哲家同時拿出高市二○二一年著作，書中就強調半導體對日本經濟的關鍵影響。魏哲家的有備而來，讓意外萬分的高市幾乎「驚掉下巴」。

日本媒體近來民調，執政的自民黨選情看好，有機會單獨過半，高市可望坐穩首相位子。魏哲家在選前給高市帶來政策利多的大禮，還細心秀出高市舊作，讓熊本三奈米製程這個消息的邊際效應發揮到極致，這不僅是因應客戶需求的產線調整，而是一個最高端經營者在考量政經情勢下，如何將公司利益極大化的精準布局。

業界分析，將六奈米廠升級到三奈米廠，不僅可解決台積電三奈米產能訂單塞爆南科18Ｂ廠的困擾，魏哲家切中日本核心戰略需求，預料高市也將全力協助。台積電一箭雙雕，既分散風險又贏得日本政府的關愛眼神。

無獨有偶，去年美國總統川普前往國會發表國情咨文的前一天，魏哲家進入白宮和川普同台，宣布台積電在美投資的金額將從六五○億美元擴大為一六五○億美元，川普罕見大讚魏哲家是傳奇，「能與他同框是一件非常榮幸的事」；川普隔天的國情咨文宣布利多，並稱將在美國打造地球上最強大的晶片，成為全球亮點。

台積電加碼投資的鎂光燈不只照亮川普，也換來晶片法案對台積電的補助得以延續。川普贏了面子、台積電保住裡子，在這一盤地緣政治博弈中確保不失分。

結束美國行後，魏哲家立刻與賴清德總統同框舉行記者會，說明對美擴大投資不會影響在台投資計畫，此舉也被視為為賴總統「擋子彈」，緩解台積電變美積電的質疑。魏把面子做給賴政府，除了政府國發基金是台積電的大股東，也考量台積電目前的主要先進製程產線都在台灣，仍需中央支持，「魏賴同台」成為台積電最務實的表現。

地緣政治的急遽變化和科技發展，讓台積電站上風口浪尖；化解各方壓力，靠的不僅是先進製程優勢，如何將資源做最適當分配，成為台積電周旋強權間的關鍵。魏哲家的智慧領導，讓台積電關關難過關關過，執政黨應借鏡台積電，多一點智慧、少一點對抗，當前困境應有所改變。

台積電 魏哲家 熊本 高市早苗 地緣政治 奈米 先進製程 張忠謀 晶片 川普
新聞眼／熊本廠攻3奈米 台積電將地緣政治壓力化為助力

