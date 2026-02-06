魏哲家會高市 台積日本廠直攻3奈米預計2028量產

經濟日報／ 編譯劉忠勇、記者尹慧中／綜合報導
台積電董事長魏哲家昨拜會日相高市早苗，宣布熊本二廠製程提升至3奈米。路透
台積電（2330）日本廠技術將大升級，董事長魏哲家昨（5）日親赴東京拜會日相高市早苗，並宣布熊本二廠導入生產製程提升至3奈米，預計2028年開始量產。日媒並披露，台積電為此將提高熊本二廠投資逾39%。

綜合日媒報導，台積電熊本二廠原訂以6／7奈米製程切入，如今提升至3奈米，是台積電首度在日本生產先進製程晶片，有助台積電在客戶加速過渡到AI應用的先進製程之際，降低成熟製程晶片供過於求的風險。

台積電熊本二廠製程大升級
讀賣新聞並披露，因應此次製程升級，台積電熊本二廠投資額將由原訂122億美元增至170億美元，調幅逾39%。

魏哲家昨天上午拜會高市。他提到，「對日本政府堅定不移的支持表示感謝」，「我確信這座廠將進一步貢獻區域經濟成長，最重要的是，將構成日本AI產業的基石」。台積電目前只在台灣生產3奈米晶片，如今計劃2027年在美、日等海外廠區開始生產。

高市則表示，台積電熊本廠已產生巨大的經濟效益，生產3奈米晶片從經濟安全保障的角度來看也具有重大意義，「希望能進一步強化雙贏的合作關係」。

台積電隨後發布新聞稿表示，「正在評估規劃（台積電熊本廠營運商）JASM目前在熊本興建中的第二座晶圓廠，未來可望改採3奈米製程技術生產，以因應AI所帶來的強勁需求」，比原先預定在2027年底前生產的7奈米晶片大幅升級，將是首度在日本生產先進晶片。

台積電熊本二廠在去年秋季開始動工，原先計劃以6／7奈米切入，但這些製程晶片的需求疲軟，促使台積電去年底暫停興建作業，重擬生產計劃。

市調機構Omdia資深顧問總監南川明指出，熊本二廠原規劃的6／7奈米等製程，對台積電而言已不再具市場前景，同時AI相關需求轉向3奈米或2奈米等先進產品的速度快於預期，「加上台灣有事（台海衝突）風險升溫的環境，推測因此做出了決定」。

