台積熊本二廠製程有望大升級 中美晶集團躍大贏家

經濟日報／ 記者鐘惠玲／台北報導

台積電日本熊本二廠製程技術有望大升級，中美晶（5483）集團成為大贏家，包括旗下包括半導體矽晶圓廠環球晶與特用化學品廠台特化都已是台積電重要供應鏈夥伴，也是台灣少數能提供台積電多項關鍵生產材料與耗材解決方案的廠商，並具備日本在地供貨優勢。

外界預期，中美晶集團量能大開，隨著台積電在日本設立先進製程產能，中美晶集團也將擴大搶食相關商機。

矽晶圓廠環球晶是中美晶集團最重要的營收來源，該公司原本在日本就擁有龐大產能，共有新潟、德山、關川及宇都宮等廠區，及小國長晶中心。雖然日本擁有信越與勝高這兩大矽晶圓廠，但環球晶也是全球前三大半導體矽晶圓廠之一，且擁有日本生產據點，外界估計，應當可以就近供應台積電熊本廠所需。環球晶則表示，不評論客戶合作細節。

環球晶董事長徐秀蘭先前提到，現在各國政府比前幾年更在意在地供應，該公司在亞洲新增的產能，供應逐漸提升，包括日本廠區的情況都來到新高。部分客戶更指定排除特定地區的供貨，該公司產能正好是建置於大家滿意的地方。此刻大家對在地供應與供應韌性的重視程度，遠高於前幾年。

台積電 晶圓廠 中美晶
×

填問卷抽禮券！快填會員需求調查

僅需 3 分鐘，簡單點選您的興趣與偏好，讓我們為您打造專屬的閱讀體驗！
點我填答

延伸閱讀

台積電熊本二廠升級3奈米 高市早苗：矽島九州復活

魏哲家高市早苗會面後 台積電董事會9日首度移師日本

台積電熊本二廠導入3奈米 龔明鑫：增加1廠提高先進製程2％海外占比

繼赴美國之後 台積電將在熊本投資3奈米…經長龔明鑫這樣說

相關新聞

魏哲家面告台積電熊本二廠改3奈米 高市早苗振奮

台積電董事長魏哲家五日赴東京的日本首相官邸，向首相高市早苗面告台積電計畫在興建中的日本熊本縣熊本二廠，設立日本首座三奈米...

新聞眼／熊本廠攻3奈米 台積電將地緣政治壓力化為助力

台積電創辦人張忠謀曾說，台積電已成為地緣政治家的兵家必爭之地。在晶圓代工先進製程位居壟斷地位的台積電已成全球標竿，更是美、日、歐等強國拉攏的對象，唯掛著「台灣」招牌的台積電既要確保最先進製程不出走，同時要滿足外國政府的需索無度。台積當初被迫推向世界舞台，如今已能透過靈活手腕和精準判斷，將地緣政治為公司帶來的壓力化為助力，既能穩住「護國神山」地位，也能周旋各國間，確保公司持續壯大。

台積熊本廠攻3奈米…藍委：矽盾破窗 經長：最先進製程留台

台積電評估日本熊本二廠升級為三奈米的先進製程，在野黨質疑，三奈米製程外移是質變訊號，台灣「矽盾」恐成「破窗」。經濟部長龔明鑫昨說，即使台積電在日本建立先進製程產線，海外先進產能比重頂多增加一、兩個百分點；行政院發言人李慧芝說，台灣在全球先進製程產能中的占比仍維持八成，台積電在台布局先進製程領先全球，海外發展是基於客戶需求，並非取代台灣。

童子賢出手 和碩擴大AI布局

和碩昨（5）日公告，將斥資12.1億元，認購電池備援電力模組（BBU）廠系統電2.2萬張私募股票，取得約9%股權，成為最...

和碩擴大AI布局 AES、新盛力、順達出貨看增

和碩參與系統電私募，並躍居最大單一股東，讓電池備援電力模組（BBU）在AI世代的重要性進一步浮上檯面。業界認為，隨著和碩...

台積德國廠量產「以拖待變」 因大陸車殺價影響車用晶片庫存

台積電日本熊本二廠決定升級三奈米後，市場也關注台積電德國廠進展，是否會同步修正切入ＡＩ相關晶片生產。台積電董事長魏哲家先前表示，「德國廠完全因應車用晶片客戶需求，因而切入較特殊製程的廿八／廿二奈米與十六／十二奈米技術，主要供應車用與工業晶片需求。」魏的發言顯示，德國廠完全為車用晶片打造，不會輕易調整跨足五奈米以下的先進製程。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。