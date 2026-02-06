Google母公司衝AI 資本支出上看1,850億美元新高 台鏈受惠

經濟日報／ 編譯季晶晶、記者秦鈺翔／綜合報導
Google母公司字母（Alphabet）於4日美股盤後公布上季財報優於預期，並高喊算力供不應求。 路透
Google母公司字母（Alphabet）於4日美股盤後公布上季財報優於預期，並高喊算力供不應求。 路透

Google母公司字母（Alphabet）於4日美股盤後公布上季財報優於預期，並高喊算力供不應求，「將全力投入AI軍備競賽」，2026年資本支出預估上看1,850億美元，創新高，遠高於市場預期，並較去年的914億美元翻倍成長。

法人認為，字母資本支出大增，意味Google全力衝刺AI基建，後續將釋出更多AI伺服器代工訂單，帶旺鴻海（2317）、廣達、英業達等協力廠；聯亞、華星光、光聖等Google光通訊供應商也有糖吃。

其中，鴻海已奪下Google最新TPU運算托盤（compute tray）大單，大咬Google自研AI晶片帶動的ASIC伺服器趨勢大商機。據Google提出的路徑規格，每出貨一櫃TPU，鴻海就會出貨一櫃運算托盤，等於是1：1供貨比率。隨著愈來愈多雲端大咖也將採用Google的TPU，鴻海左右逢源，成為大贏家。

字母上季營收年增18%至約1,138.3億美元，再創新高，優於市場預期的1,114.3億美元，淨利更大幅成長約30%至345億美元，經調整後每股盈餘2.82美元，優於分析師預估的2.63美元。

在AI熱潮帶動下，Google雲端業務表現尤其亮眼。上季雲端營收飆升48%、達177億美元，遠超乎市場預期。Google執行長皮伽透露，截至去年12月底，雲端合約積壓金額升至2,400億美元，較前一季大增55%，顯示企業對算力與AI服務的長期需求持續升溫。

皮伽說：「我們贏得新客戶的速度更快，合約金額也更大。2025年金額超過10億美元的交易數量，已超過前三年總和。」

資本支出方面，預估今年為1,750億美元至1,850億美元，並呈現逐季增加走勢，遠高於市場預期的1,195億美元，並較2025年約914億美元倍增。

談到今年資本支出大增，皮伽表示，主要用來擴充資料中心、部署自製的AI專用晶片TPU，並支應Google DeepMind的模型訓練需求，以及雲端客戶對算力的強勁需求。

Google認為，當前算力仍供不應求，至於今年資本支出用途，約60%用於伺服器、其餘40%用於數據中心和網路設備等長周期資產，比率與去年相當。

字母表示，正加速擴大投入AI領域，今年資本支出上看1,850億美元，遠高於市場原先預期1,195億美元，也幾乎是2025年約914億美元的兩倍。這項規模驚人的投資計畫，引發市場震盪，一度讓Alphabet股價在5日早盤下跌逾6%。

Google AI
×

填問卷抽禮券！快填會員需求調查

僅需 3 分鐘，簡單點選您的興趣與偏好，讓我們為您打造專屬的閱讀體驗！
點我填答

延伸閱讀

萬事問Google不懂靠AI？健康資訊不到4成來源可信 專家籲應諮詢醫師

兒少性影像放Google雲端硬碟10年 美國通報台灣警方台中男被判刑

FT：美刁難輝達H200銷陸 台積電、鴻海等訂單動能受壓抑

最重恐關175年！Google工程師竊密外洩中國 美首宗AI經濟間諜今宣判

相關新聞

魏哲家面告台積電熊本二廠改3奈米 高市早苗振奮

台積電董事長魏哲家五日赴東京的日本首相官邸，向首相高市早苗面告台積電計畫在興建中的日本熊本縣熊本二廠，設立日本首座三奈米...

新聞眼／熊本廠攻3奈米 台積電將地緣政治壓力化為助力

台積電創辦人張忠謀曾說，台積電已成為地緣政治家的兵家必爭之地。在晶圓代工先進製程位居壟斷地位的台積電已成全球標竿，更是美、日、歐等強國拉攏的對象，唯掛著「台灣」招牌的台積電既要確保最先進製程不出走，同時要滿足外國政府的需索無度。台積當初被迫推向世界舞台，如今已能透過靈活手腕和精準判斷，將地緣政治為公司帶來的壓力化為助力，既能穩住「護國神山」地位，也能周旋各國間，確保公司持續壯大。

台積熊本廠攻3奈米…藍委：矽盾破窗 經長：最先進製程留台

台積電評估日本熊本二廠升級為三奈米的先進製程，在野黨質疑，三奈米製程外移是質變訊號，台灣「矽盾」恐成「破窗」。經濟部長龔明鑫昨說，即使台積電在日本建立先進製程產線，海外先進產能比重頂多增加一、兩個百分點；行政院發言人李慧芝說，台灣在全球先進製程產能中的占比仍維持八成，台積電在台布局先進製程領先全球，海外發展是基於客戶需求，並非取代台灣。

AI新創創櫃啟航 挺產業新秀

櫃買中心（Taipei Exchange）、台灣智慧雲端服務股份有限公司（Taiwan AI Cloud）AI超算加速器...

AI新創創櫃啟航 慧穩解決企業痛點

隨著生成式AI與大數據應用步入成熟期，台灣人工智慧新創企業正從單點技術開發，轉向更具規模化的「產品化」發展。慧穩科技股份...

AI新創創櫃啟航 睿加推普惠IP保護

在全球創新競爭白熱化的今日，智慧財產權（IP）已成為企業核心競爭力的關鍵。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。