和碩擴大AI布局 AES、新盛力、順達出貨看增
和碩參與系統電私募，並躍居最大單一股東，讓電池備援電力模組（BBU）在AI世代的重要性進一步浮上檯面。業界認為，隨著和碩點亮BBU，AES-KY（6781）、新盛力、順達等台灣BBU廠也將躍居當紅炸子雞，吸引更多市場目光。
和碩董座童子賢此次出手認購系統電私募，更為BBU後市加分。法人看好AES-KY、新盛力、順達等台灣BBU廠將未來出貨動能都可望全面衝高。
業界分析，今年BBU市場需求可望比去年成長至少五成，相關供應商當前訂單能見度有望放眼到今年下半年，讓供應鏈訂單滿手。
