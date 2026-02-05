獨／快改密碼！逾六百萬用戶資料外洩 LINE TV提賠償方案

LINE TV與KKTV今年初合併，成為擁有逾600萬用戶、台灣最大串流影音平台。市場5日傳出1月底有駭客入侵LINE TV盜取全部個資。由LINE授權合作營運LINE TV的巧克科技稍早發布聲明，坦承出現「部分用戶資料曾發生未經授權存取的情況」，已完成檢驗、拉高資安層級、通報主管機關，將對受影響用戶給予補償。

LINE TV公告受影響數字，包括用戶帳號數653萬多筆，用戶電話號碼約71萬多筆，用戶電子郵件394萬多筆。

巧克科技今日發布聲明坦承出現「部分用戶資料曾發生未經授權存取的情況」，除了應變外，將對受影響用戶給予補償。LINE發布聲明強調，LINE TV與LINE由不同公司營運，雙方在系統與資訊安全機制相互獨立，本次事件並未影響LINE通訊軟體持有之用戶資料。

巧克科技指出，1月26日晚間，資安團隊進行例行性安全檢查時，偵測到系統中有異常的存取活動，立即展開調查。確認1月24日至1月26日之間，系統有來自外部未經授權的存取。立即啟動最高層級的緊急應變措施、依法通報主管機關，委請專業資安風控公司協同進行系統潛在風險的盤查。

巧克科技指出，肇因的系統漏洞已完成修補，截至今日未再偵測到新的未經授權存取活動，同步強化相關防護機制，並將持續監控平台運作，確保用戶資料及平台內容的安全，也通知所有用戶。

巧克科技公布受影響資訊包含會員編號、電子信箱、電話號碼、經雜湊保護的密碼、經加密保護的地址資訊、生日、社群帳號暱稱、社群帳號大頭貼、訂單資料。但未保留用戶付款資訊，財務資料不在受影響範圍。建議用戶要提高警覺、更新密碼保護帳戶安全，強調不會要求用戶操作ATM或提任何信用卡、驗證碼。

巧克科技也公告補償方案。在2月5日公告前註冊之免費用戶，將提供14天觀看序號作為補償；1月1日至 2月5日公告前曾為VIP用戶者，提供30天觀看序號兩組（共 60 天）作為補償，預計於2月11日完成發送。