童子賢出手 和碩擴大AI布局

經濟日報／ 記者劉芳妙蘇嘉維／台北報導
和碩董座童子賢。記者曾原信／攝影
和碩董座童子賢。記者曾原信／攝影

和碩（4938）昨（5）日公告，將斥資12.1億元，認購電池備援電力模組（BBU）廠系統電2.2萬張私募股票，取得約9%股權，成為最大單一股東。這是國內AI產業2026年來第一樁入股結盟案，也是和碩董座童子賢在宣示強化AI布局之後，首度出手擴大布局，震撼業界。

業界分析，和碩在AI伺服器領域屬後進者，由於系統電也掌握電池芯廠加百裕約兩成股權，和碩成為系統電最大單一股東之後，等於掌握BBU最關鍵的電池芯材料與BBU模組量能，加上系統電美國廠甫開幕，擁有「美國製造」優勢，和碩「一魚多吃」，大舉進軍AI伺服器完整解決方案商機。

根據和碩公告，此次以每股55元，認購系統電2.2萬張私募股票，總金額12.1億元，以系統電昨天收盤價67.5元計算，折價約18.5%，符合業界私募行情。外界預期，和碩後續可望進入系統電董事會，並取得一到兩席董事。

據了解，未來AI伺服器完整解決方案當中，能源供給將會是一大關鍵，其中預防伺服器電力斷電導致運算資料損失的BBU更是重中之重。業界指出，和碩目標是搶攻AI伺服器、北美雲端服務大廠（CSP）等相關商機，系統電美國具備新產能，加上非AI伺服器領域又有車用、工業電腦及無人機等應用，未來和碩、系統電將強強聯手搶市。

系統電並公告，這次辦理私募，也有其他投資法人約認購3,000張，總計這次私募發行2.5萬張新股，募得13.75億元資金。

談到引進和碩勢力，系統電表示，未來雙方策略聯盟，將在AI伺服器、工業電腦（IPC）及無人機三大應用展現綜效。系統電美國德州新廠預計下半年BBU相關產品將小量產，和碩德州廠預計3月完工後試產，雙方有望攜手搶攻CSP客戶，實現美國製造，成為接單核心關鍵。

另一方面，過去系統電在IPC業務與和碩原為競爭對手，不過，代工五哥主攻大型專案，藉由此次策略聯盟，未來雙方合作可聯手搶攻未開發新客戶，透過互補銷售策略，搶占市場份額。

因應AI資料中心對BBU需求，系統電去年已取得加百裕約兩成股權，並擁有兩席董事，主要即聚焦加百裕的電池芯。系統電表示，此次私募藉由引進和碩戰略夥伴，結合系統電在無人機的地面控制系統（GCS）、整機、加百裕的電池芯，未來可望進一步在美國德州廠生產無人機，就近供貨。

和碩 AI 伺服器
×

填問卷抽禮券！快填會員需求調查

僅需 3 分鐘，簡單點選您的興趣與偏好，讓我們為您打造專屬的閱讀體驗！
點我填答

延伸閱讀

和碩董座童子賢點亮BBU AES、新盛力、順達後市看旺

和碩入股系統電成為最大股東、攜手衝刺 AI 布局 業界：「一魚多吃」

台美關稅談判 童子賢：談判不易、樂觀看結果

看大陸放行H200銷售 童子賢：美中博弈 台灣要找出路

相關新聞

魏哲家面告台積電熊本二廠改3奈米 高市早苗振奮

台積電董事長魏哲家五日赴東京的日本首相官邸，向首相高市早苗面告台積電計畫在興建中的日本熊本縣熊本二廠，設立日本首座三奈米...

新聞眼／熊本廠攻3奈米 台積電將地緣政治壓力化為助力

台積電創辦人張忠謀曾說，台積電已成為地緣政治家的兵家必爭之地。在晶圓代工先進製程位居壟斷地位的台積電已成全球標竿，更是美、日、歐等強國拉攏的對象，唯掛著「台灣」招牌的台積電既要確保最先進製程不出走，同時要滿足外國政府的需索無度。台積當初被迫推向世界舞台，如今已能透過靈活手腕和精準判斷，將地緣政治為公司帶來的壓力化為助力，既能穩住「護國神山」地位，也能周旋各國間，確保公司持續壯大。

台積熊本廠攻3奈米…藍委：矽盾破窗 經長：最先進製程留台

台積電評估日本熊本二廠升級為三奈米的先進製程，在野黨質疑，三奈米製程外移是質變訊號，台灣「矽盾」恐成「破窗」。經濟部長龔明鑫昨說，即使台積電在日本建立先進製程產線，海外先進產能比重頂多增加一、兩個百分點；行政院發言人李慧芝說，台灣在全球先進製程產能中的占比仍維持八成，台積電在台布局先進製程領先全球，海外發展是基於客戶需求，並非取代台灣。

童子賢出手 和碩擴大AI布局

和碩昨（5）日公告，將斥資12.1億元，認購電池備援電力模組（BBU）廠系統電2.2萬張私募股票，取得約9%股權，成為最...

和碩擴大AI布局 AES、新盛力、順達出貨看增

和碩參與系統電私募，並躍居最大單一股東，讓電池備援電力模組（BBU）在AI世代的重要性進一步浮上檯面。業界認為，隨著和碩...

台積德國廠量產「以拖待變」 因大陸車殺價影響車用晶片庫存

台積電日本熊本二廠決定升級三奈米後，市場也關注台積電德國廠進展，是否會同步修正切入ＡＩ相關晶片生產。台積電董事長魏哲家先前表示，「德國廠完全因應車用晶片客戶需求，因而切入較特殊製程的廿八／廿二奈米與十六／十二奈米技術，主要供應車用與工業晶片需求。」魏的發言顯示，德國廠完全為車用晶片打造，不會輕易調整跨足五奈米以下的先進製程。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。