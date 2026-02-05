亞大辦國際研討會 人形機器人與主權AI加速走入真實世界

亞洲大學5日盛大舉辦「未來生活人形機器人與主權人工智慧國際研討會」，現場匯聚國內外頂尖學者與產業代表，揭示人形機器人與主權AI正加速走入真實世界。針對近期AI機器人熱潮，與會專家也提出務實觀點，示警產業勿陷入如達康泡沫般的炒作，應重視「人機協作」而非盲目追求全自動化。

研討會現場同步展示多項實際應用成果，相當吸睛。其中，由中國醫藥大學附設醫院與長聯科技合作開發的「愛寶護理機器人」，已實際進駐院內，提供諮詢引導、衛教互動及部分標準化照護協助，分擔第一線醫療人力壓力，提升就醫體驗。

另一款四足機器人ANYmal，則展現即時環境感測與自主反應能力，應用於巡檢、公共安全與災害場域，吸引與會者關注。

會中除展示落地應用外，史丹佛大學機器人權威Oussama Khatib更首度揭露深海機器人克服高壓的關鍵材料技術，並預告前總統蔡英文將參訪史丹佛實驗室 。針對近期AI機器人的熱潮，與會專家也提出務實觀點，示警產業勿陷入如達康泡沫般的炒作，應重視「人機協作」而非盲目追求全自動化。

研討會由亞洲大學校長蔡進發主持，他強調，人形機器人發展已從工程設計延伸至資料安全與社會信任，亞大致力於透過國際交流，為台灣累積智慧科技落地的經驗與能量。

國家科學及技術委員會主委吳誠文致詞時指出，面對全球高齡少子化，機器人是經濟活力的支柱。他強調台灣擁有半導體、ICT與精密機械的完整優勢，政府將聚焦旅宿、醫療、災害應變等應用，並以在地資料打造「主權AI生態系」，同步佈局矽光子與量子運算等下世代技術。

美國史丹佛大學機器人研究中心主任Oussama Khatib，以「塑造人機協作的未來」為題，展示擬人化水下機器人「OceanOneK」在深海考古的驚人成果。

Khatib深入解析技術細節，指出為了對抗深海1,000米的巨大壓力，團隊採用了「玻璃中空微球(glass hollow microspheres)」複合材料打造機身，並設計「充油手臂」利用內外壓力平衡來保護文物與機械結構。針對跨國遠距操作的網路延遲等挑戰，他提出了「雙自主系統」架構，透過交換輸入指令而非即時狀態，成功讓身處不同大洲的操作者能穩定控制機器人。

研討會現場亦安排具體技術展示。面對2030年全球恐短缺900萬名護理師的危機，中國醫藥大學附設醫院與長聯科技展示了「Airbot愛寶護理機器人」。

Airbot結合了語音互動與自主移動技術，能分擔環境導引、物品運送等非臨床雜務。據現場數據顯示，該機器人預計每日可以減少護理師 1.5萬至2萬步的行走負擔 。為保障隱私，系統採用本地伺服器與專屬醫療模型；未來更計畫導入視覺語言模型(VLM)協助夜間巡房，主動偵測病患跌倒。

同場亦有瑞士ANYbotics四足機器人ANYmal 進行自主行走與環境感測示範，展現災害場域的應用潛力。

在資安議題上，與會專家提出了發人深省的觀點。IBM退休研究員鄭葆誠強調，人形機器人恐成駭客攻擊內網的「發射台」。防禦之道在於導入「硬體信任根(Root of Trust)」與實體鎖等硬邊界，確保即便系統被駭，核心控制權仍受保護。

針對近期人形機器人熱潮，Khatib教授在座談中直言，雖然AI感知能力大增，但實體控制與安全性尚未完全成熟，呼籲產業界引以為戒，避免重蹈覆轍泡沫化。

針對無塵室是否應全面導入機器人，專家分析指出，在非結構化的維修環境中，全自動化成本過高。較可行的路徑是「遠端專家(Remote Expert)」，即由人類透過觸覺裝置遠端操作機器人，結合人類決策力與機器人的物理存在。

亞洲大學AI與量子研究中心主任黃光彩、瑞昱（2379）半導體經理特助魏士鈞等學者，亦分別從資料治理與晶片架構(System 1 反射式控制)角度，探討機器人落地的技術路徑。