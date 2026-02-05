和碩董座童子賢點亮BBU AES、新盛力、順達後市看旺

和碩（4938）參與系統電私募，並躍居最大單一股東，讓電池備援電力模組（BBU）在AI世代的重要性進一步浮上檯面。業界認為，隨著和碩點亮BBU，AES-KY（6781）、新盛力（4931）、順達（3211）等台灣BBU廠也將躍居當紅炸子雞，吸引更多市場目光。

根據和碩5日公告，將斥資12.1億元，認購系統電2.2萬張私募股票，取得約9%股權，成為最大單一股東。這是國內AI產業2026年來第一樁入股結盟案，也是和碩董座童子賢在宣示強化AI布局之後，首度出手擴大布局，震撼業界。

業界人士指出，BBU近年來已在AI伺服器領域取得戰略地位，由於一台AI伺服器造價不斐，不容許任何供電失誤，BBU能確保AI伺服器遭遇電力不穩時能正常供電運作，且BBU體積較小、轉換效率更佳。

BBU具備上述兩大優勢知外，和碩董座童子賢此次出手認購系統電私募，更為BBU後市加分。法人看好，不僅系統電後市可期，AES-KY、新盛力、順達等台灣BBU廠將未來出貨動能都可望全面衝高。

AI伺服器市場持續快速發展，在微軟、Google、Meta及亞馬遜AWS等北美四大雲端服務大廠（CSP）領軍下，今年AI伺服器商機持續呈現供不應求趨勢，且放眼今年AI伺服器在電源相關變革上，除了將持續邁入800V的電源供應市場之外，在確保電源供給不穩的備援模組上將更大幅導入BBU產品。

業界分析，BBU崛起的關鍵在於，過往不斷電系統（UPS）採用鉛酸電池，電池模組相較鋰電池轉換能源耗損較大，且需要專門機房設置。BBU具備高能源轉換效率及體積小上許多的優勢，僅需20至30個BBU模組即可供應一整個AI伺服器機櫃運作，不僅節省功耗，又可確保能快速取得備用電源，以及節省土地成本的優勢，讓BBU市場需求近年來不斷走揚。

業界分析，今年BBU市場需求可望比去年成長至少五成，相關供應商當前訂單能見度有望放眼到今年下半年，讓BBU供應鏈目前訂單滿手。除了當前獲得和碩以私募股入股的系統電順利攻入BBU市場之外，法人同步看好，AES、新盛力、順達等相關BBU廠商今年出貨可望明顯優於去年，業績都有望再度改寫歷史新高。

其中，順達在BBU領域當中為指標概念股之一，今年元月合併營收為10.05億元，年增52.2％。因應BBU市場龐大需求，順達2026年資本支出5億元，將投入相關產能擴充，預期今年BBU產能可望比2025年增加一倍。