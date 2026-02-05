和碩入股系統電成為最大股東、攜手衝刺 AI 布局 業界：「一魚多吃」

和碩（4938）5日公告，將斥資12.1億元，認購電池備援電力模組（BBU）廠系統電（5309）2.2萬張私募股票，取得約9%股權，成為最大單一股東。這是國內AI產業2026年來第一樁入股結盟案，也是和碩董座童子賢在宣示強化AI布局之後，首度出手擴大布局，震撼業界。

業界分析，和碩在AI伺服器領域屬後進者，由於系統電也掌握電池芯廠加百裕（3323）約兩成股權，和碩成為系統電最大單一股東之後，等於掌握BBU最關鍵的電池芯材料與BBU模組量能，加上系統電美國廠甫開幕，擁有「美國製造」優勢，和碩「一魚多吃」，大舉進軍AI伺服器完整解決方案商機。

根據和碩公告，此次以每股55元，認購系統電2.2萬張私募股票，總金額12.1億元，以系統電今天收盤價67.5元計算，折價約18.5%，符合業界私募行情。外界預期，和碩後續可望進入系統電董事會，並取得一到兩席董事。

據了解，未來AI伺服器完整解決方案當中，能源供給將會是一大關鍵，其中預防伺服器電力斷電導致運算資料損失的BBU更是重中之重。業界指出，和碩目標是搶攻AI伺服器、北美雲端服務大廠（CSP）等相關商機，系統電美國具備新產能，加上非AI伺服器領域又有車用、工業電腦及無人機等應用，未來和碩、系統電將強強聯手搶市。

系統電並公告，這次辦理私募，也有其他投資法人約認購3,000張，總計這次私募發行2.5萬張新股，募得13.75億元資金。

談到引進和碩勢力，系統電表示，未來雙方策略聯盟，將在AI伺服器、工業電腦（IPC）及無人機三大應用展現綜效。系統電美國德州新廠預計下半年BBU相關產品將小量產，和碩德州廠預計3月完工後試產，雙方有望攜手搶攻CSP客戶，實現美國製造，成為接單核心關鍵。