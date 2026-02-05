和碩入股系統電成為最大股東、攜手衝刺 AI 布局 業界：「一魚多吃」

快訊

經濟日報／ 記者劉芳妙蘇嘉維／台北即時報導

和碩（4938）5日公告，將斥資12.1億元，認購電池備援電力模組（BBU）廠系統電（5309）2.2萬張私募股票，取得約9%股權，成為最大單一股東。這是國內AI產業2026年來第一樁入股結盟案，也是和碩董座童子賢在宣示強化AI布局之後，首度出手擴大布局，震撼業界。

業界分析，和碩在AI伺服器領域屬後進者，由於系統電也掌握電池芯廠加百裕（3323）約兩成股權，和碩成為系統電最大單一股東之後，等於掌握BBU最關鍵的電池芯材料與BBU模組量能，加上系統電美國廠甫開幕，擁有「美國製造」優勢，和碩「一魚多吃」，大舉進軍AI伺服器完整解決方案商機。

根據和碩公告，此次以每股55元，認購系統電2.2萬張私募股票，總金額12.1億元，以系統電今天收盤價67.5元計算，折價約18.5%，符合業界私募行情。外界預期，和碩後續可望進入系統電董事會，並取得一到兩席董事。

據了解，未來AI伺服器完整解決方案當中，能源供給將會是一大關鍵，其中預防伺服器電力斷電導致運算資料損失的BBU更是重中之重。業界指出，和碩目標是搶攻AI伺服器、北美雲端服務大廠（CSP）等相關商機，系統電美國具備新產能，加上非AI伺服器領域又有車用、工業電腦及無人機等應用，未來和碩、系統電將強強聯手搶市。

系統電並公告，這次辦理私募，也有其他投資法人約認購3,000張，總計這次私募發行2.5萬張新股，募得13.75億元資金。

談到引進和碩勢力，系統電表示，未來雙方策略聯盟，將在AI伺服器、工業電腦（IPC）及無人機三大應用展現綜效。系統電美國德州新廠預計下半年BBU相關產品將小量產，和碩德州廠預計3月完工後試產，雙方有望攜手搶攻CSP客戶，實現美國製造，成為接單核心關鍵。

和碩 AI 伺服器
相關新聞

台積電熊本二廠升級3奈米 高市早苗：矽島九州復活

台積電將於日本熊本設3奈米先進製程，日本首相高市早苗今晚在社群媒體X發文表示，以台積電進駐為契機加速形成的熊本半導體產業...

魏哲家高市早苗會面後 台積電董事會9日首度移師日本

台積電首度移師日本舉行董事會，預計9日登場。市場推測將聚焦日本詳細生產計劃，據瞭解，台積電法人董事、國發會主委葉俊顯也將...

力積電賣銅鑼廠原因曝光 售廠後換取毛利升及納入美光後段HBM合作名單

力積電（6770）今日舉行法說會，經營階段公布去年第4季財報中，也正式道出出售銅鑼廠原因：設備折舊包袱沉重。 售廠給美光...

記憶體缺貨影響持續 華碩許先越：至少到2027下半年

記憶體缺貨導致價格飆漲，相關成本恐轉嫁到手機與筆記型電腦等終端產品，衝擊買氣。電腦品牌廠華碩共同執行長許先越今天說，記憶...

慧榮去年第4季營收優於預期 將寫下歷年最優的首季

慧榮科技公布去年第4季財報，營收為2億7,846萬美元，較前一季成長15%，與前一年同期相比大幅成長46%。去年第四季毛...

台積電熊本二廠導入3奈米 龔明鑫：增加1廠提高先進製程2％海外占比

半導體先進製技術不僅要外移至美國，可能也要外移到日本，台積電董事長魏哲家5日與日本首相高市早苗會面，並表示評估熊本二廠將...

